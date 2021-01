Tragedia familiar en Rivera: fue a lo de su expareja y terminó matando a su hijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eran las primeras horas de la mañana de ayer. En la ciudad de Tranqueras, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Rivera, un hombre tomaba mate en la puerta de su casa en la calle Independencia.

A sus espaldas y dentro de la vivienda estaban su nieto, su hija y la pareja de ella. Cuando se hicieron las 8:00 horas, el hombre vio que se aproximaba a la casa alguien que le parecía conocido.



A medida que la figura avanzaba por la calle lo reconoció: era su exyerno, un hombre de 38 años y responsable de la tragedia que ocurriría minutos más tarde.



El hombre caminaba con un cuchillo en la mano. Al acercarse a su exsuegro le colocó el arma sobre el cuello y comenzó a amenazarlo y a decirle que llamara a su hija. En el medio de los gritos y del momento de tensión la mujer salió de la casa; luego salió su pareja, de 49 años, y un joven de 17, hijo de la mujer y del hombre que estaba armado en plena calle.

Lo que sucedió en ese momento todavía se está investigando. Pero según las primeras líneas de trabajo de la Policía y de la fiscal Alejandra Domínguez, el hombre intentó agredir a su expareja y en ese intento su propio hijo y la actual pareja de la mujer se pusieron en el medio hasta que ocurrió la tragedia. El agresor apuñaló a su propio hijo a la altura del estómago y luego a la pareja de la mujer en el brazo izquierdo, provocándole un herida de unos siete centímetros de profundidad.



El adolescente de 17 años corrió unos metros, pero su padre lo siguió hasta que vio que el joven se desvaneció. En ese momento el agresor dejó caer el cuchillo en el piso y huyó; su hijo fue trasladado en un taxi a un hospital y falleció minutos más tarde. El otro hombre, en tanto, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Rivera para que lo atendieran por el corte que había sufrido.

El desenlace generó conmoción en la ciudad de Tranqueras. La Policía rápidamente se hizo presente en el lugar y comenzó a buscar al homicida. La fiscal de Rivera de 2° Turno, Alejandra Domínguez, viajó desde la capital del departamento hacia el lugar donde ocurrieron los hechos para comenzar a tomar declaraciones a las víctimas y a los vecinos de la zona. Sin embargo, el único testimonio que pudo recabar fue el del abuelo del joven asesinado.



Su madre, según relataron fuentes del caso a El País, no estaba en condiciones de prestar declaraciones ante la fiscal ya que habían pasado pocas horas desde que su expareja había matado a su hijo, amenazado a su padre y lastimado a su actual pareja. Según indicaron fuentes policiales a El País, el homicida tenía varios antecedentes penales. Uno por rapiña en el año 2000, otro por lesiones personales en 2003, y un tercero en 2008 por un delito de violencia doméstica agravado.

La Policía busca intensamente al hombre que provocó la tragedia familiar. Foto: Archivo El País

Indagatoria judicial.

“Vamos a ahondar en la investigación, fue todo muy reciente para saber si él (el homicida) intentó atacarla a ella con el cuchillo”, explicó a El País la fiscal Domínguez, al ser consultada sobre si el agresor intentó primero agredir a su expareja.



De todas maneras, indicaron fuentes del caso, esa es la hipótesis primaria que se tiene hasta el momento. “La familia está muy conmocionada, la madre no puede hablar y hay que dejarla y no molestarla porque la parte humanitaria es lo primero por lo que uno tiene que velar”, expresó Domínguez.



De todas maneras, la fiscal volverá mañana a Tranqueras para intentar tomar declaración a la madre del adolescente asesinado, e indagará también a su pareja, que se encuentra hospitalizada. No existen cámaras de videovigilancia en la zona, por lo cual la fiscal también intentará recabar testimonios de vecinos.

Intensa búsqueda del homicida.

El hombre de 38 años, que mató a su propio hijo y luego huyó, está plenamente identificado por la Policía.



Luego del hecho se montó un intenso operativo para dar con su paradero y poder conducir al homicida hacia la Fiscalía. Fuentes policiales indicaron a El País que la ciudad de Tranqueras está rodeada por bosques y monte, y que se sospecha que el hombre podría estar escondido en esa zona.



“Tranqueras es una ciudad con mucho campo, mucho monte, y ahora lo que se hizo fue establecer un plan de búsqueda para poder detenerlo”, confió una fuente a El País.

Todas las unidades de la Jefatura de Policía de Rivera se presentaron en las inmediaciones de la ciudad para lograr la captura; incluso la propia fiscal participó del operativo durante las primeras horas de ayer.



En el lugar se colocaron drones para tener una visión aérea de la zona y también se llevaron perros de búsqueda. Sobre la tarde de ayer la Policía logró encontrar un gorro y un calzado que pertenecería al homicida.



Hasta la noche de ayer, aún se encontraba prófugo.