Terminó sin éxito la búsqueda del trabajador portuario que cayó al agua 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Efectivos de Prefectura finalizaron ayer la búsqueda del trabajador portuario que cayó de un remolcador el 19 de junio en el puerto de Montevideo, informaron a El País este viernes fuentes de la Armada Nacional. La búsqueda del tripulante Pablo Velázquez culminó ayer tras la caída del sol a unos 10 días de su desaparición física, agregaron las fuentes, que puntualizaron que esta definición fue aprobada por Fiscalía.

Desde la Armada habían indicado este lunes a El País que por una filmación se vio caer el 19 de junio al tripulante de un remolcador al agua, y desde entonces buzos de Prefectura lo estaban buscando.

El hombre trabajaba para la empresa Reyla S.A. La firma informó el lunes a través de un comunicado que Velázquez terminó sus tareas en la madrugada del 19 de junio. Recién el 21 de junio lo llamaron para consultarle por futuros trabajos, pero no respondía el teléfono. Este hecho, explicaron, "no generó sorpresa ni alarma pues es habitual en el rubro entre los marinos eventuales".



El 22 de junio es que, en contacto con la familia, la firma empieza a "sospechar que algo podía haber ocurrido", indicaron. Tras comenzar el 23 de junio una revisión de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa, el 24 de junio "a la noche se encontró una imagen que muestra el momento exacto de la caída de Pablo al agua", agregó Reyla S.A. La empresa señaló que esta situación no fue advertida por el sereno y que el video "fue enviado inmediatamente a la Prefectura y está a disposición de la familia y de los sindicatos".



Del otro lado, el sindicato marítimo (Suntma) denunció, también a través de un comunicado, que la firma "demoró 6 días en encontrar el accidente en las grabaciones, sabiendo que la búsqueda era intensa de parte de su familia, sin cooperar en la búsqueda".