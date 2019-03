"Ella tenía un mensaje feminoide en contra de todo lo que sea hombre", dijo taxista acusado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El miércoles pasado, una joven llamada Romina (26 años) denunció que un taxista la retuvo dentro del vehículo y que tuvo que fingir que estaba hablando con el 911 para que el conductor destrabara la puerta y finalmente la dejara bajar del auto.

Este lunes, el taxista dio su versión de los hechos. "La paso a buscar por el domicilio, un viaje de radio. Se sienta adelante porque no sabe abrir la puerta de atrás. Pasaba hablando, hablando, hablando... Yo no soy de hablar con los pasajeros y más en un día de luvia donde tengo que atender el tránsito y llevarlos al lugar en forma segura. No me gusta ser psicológo de nadie. Para eso que paguen", explicó Carmelo Pappa a Vespertinas (Canal 4).

"Llegamos al destino y me dice: 'pago con POS'. 'Yo no tengo POS', le dije y ella me respondió que lo había pedido. Llamo a la central de radio para que confirme y me asegura que no había sido pedido con POS. Se pone como loca tratando de sacarme el micrófono de los manos. Ahí informo que tengo un Clave 2. Un Clave 2 en los códigos del taximetrista es problema con el pasajero, entonces la central deja de atender a los demás móviles para atenderme solo a mí. La central me dice que existen otras formas de pago: efectivo, BIT, OCA cel o Visa cel. La pasajera se niega a pagar en cualquiera de ellas y dice que era un problema de nosotros. Dijo que no iba pagar de ninguna manera", añadió.

RELACIONADAS “Esto ya sé cómo me la voy a cobrar”: joven denunció que taxista la retuvo en el auto By Guillermo Lorenzo “Esto ya sé cómo me la voy a cobrar”: joven denunció que taxista la retuvo en el auto “Esto ya sé cómo me la voy a cobrar”: joven denunció que taxista la retuvo en el auto

Pappa aseguró que no fue a la comisaría con la joven. "Se bajó en el primer semáforo que quedé parado, en la puerta del trabajo de ella. Podría haber cruzado (al trabajo), traía los 130 pesos y se terminaba el problema".

Asimismo, en diálogo con Telemundo (Canal 12), agregó: "Pienso que tiene un carácter feminista, no feminista porque ellas luchan por sus derechos, ella tenía un mensaje feminoide en contra de todo lo que sea hombre, porque despotricó conmigo y con el policía de la seccional".

También declaró que analiza denunciar a Romina por daños y perjuicios.

Sigue suspendido

El País conversó con Radio Taxi 141, la empresa bajo la que opera el vehículo que se tomó Romina, y confirmó que el taxista sigue suspendido. El pasado viernes, luego de que este hecho trascendiera públicamente, 141 decidió suspender al conductor hasta que se conozca la resolución policial. La misma decisión tomó el dueño del auto.

Claudia Rivero, gerente de Radio Taxi 141, confirmó que la situación permanece sin novedades.