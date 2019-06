Taxista acusado de haber secuestrado a dos mujeres se encuentra internado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de las redes sociales empezó a circular un video en el que se muestra un patrullero cortándole el paso a un taxi mientras dos efectivos esposan a un hombre contra el piso.



A unos metros una mujer relataba que había intentado bajar en el momento de llegar a su destino pero que el taxista no había parado en el lugar indicado y, al contrario, había continuado la marcha sin escuchar los pedidos de la pasajera que iba junto a una niña a la que buscaba consolar tanto ella como uno de los policías que estaban en el lugar.



"Le dije 'señor, ¿a dónde me lleva?' y no me contestaba. 'Le decía 'pare, me quiero bajar' y me tenía secuestrada arriba del auto, no me hablaba", relató la mujer a uno de los policías.



"Le dije 'mirá que llamo a la Policía' y decí que te crucé a vos sino no sé lo que pasaba", agrega en referencia a que durante el trayecto y al ver que el conductor no paraba le hizo señas a un patrullero que pasaba cerca y que finalmente logró detenerlo.



Sin embargo, según informaron fuentes cercanas al caso, el taxista fue internado debido a que en el momento de la detención estaba teniendo un un "ataque" -aunque no se pudo precisar bien de qué naturaleza-, lo que podría explicar por qué no contestaba a las preguntas ni se detuvo cuando llegó a destino.



El hombre se encuentra internado en el sanatorio del SMI donde le hicieron una tomografía computada junto con otra serie de estudios para saber qué fue lo que pasó.



Hasta el momento no se sabe con exactitud qué motivó al taxista a actuar de la manera en que lo hizo ni si el diagnóstico de su crisis está relacionada con el hecho. En un principio permanecerá tres días más internado.