SUPU: "Necesitamos seguimiento psicológico; el policía no es un robot, es una persona más"

El policía Juan Carlos Oviedo, que murió en la medianoche del miércoles cuando asistía un caso de violencia de género, fue velado y sepultado en Paysandú durante el mediodía del jueves.

Hasta allí se dirigió Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), que no integra el Pit-Cnt pero agrupa a funcionarios policiales de todo el país. "Estamos presentes para dar apoyo moral y ayudar en lo que se pueda colaborar como funcionarios policiales y como sindicato", dijo a El País.



Álvarez contó que el sindicato está "en contacto continuo con loa familia de Juan" y consideró que "es un extremo muy grave el que se está viviendo en el interior del país, tanto a nivel de violencia doméstica ─casi todos los femicidios en lo que va del año ocurrieron fuera de la capital─ como en cuanto a los ataques a policías.

"Este último mes, la mayoría de los casos (de ataques a policías) fueron en el interior. Y en el interior se está complicando bastante el tema de la violencia doméstica. Hay que establecer pautas de trabajo para no llegar a perder más víctimas y menos a compañeros de trabajo", sostuvo Álvarez.



El secretario general del SUPU sostuvo que a cada integrante de fuerzas especiales como la Guardia Republicana "se le prepara" correctamente, pero no ocurre lo mismo con "el policía que está en la calle todos los días, el que está en la comisaría, el que no tiene suficiente tiempo".



Por este motivo es que se necesitan "capacitaciones continuas, que no se dilaten en el tiempo y que sean para todos los policías", manifestó el dirigente sindical. "Se tiene que capacitar, como mínimo, dos veces al año al policía", añadió.



Álvarez hizo hincapié en que se necesita "preparación y seguimiento psicológico" para los funcionarios. "El policía es una persona más, no es un robot, la preparación debe darse antes de los casos extremos y hacerse un seguimiento después, tras un enfrentamiento armado, un hecho de sangre o la pérdida de un compañero, que afecta al policía en su función", señaló.