Sospechoso de femicidio en Las Cañas apareció muerto en una laguna

El hombre que desde el jueves era buscado en Durazno, por ser sospechoso de un femicidio en la localidad de Las Cañas, apareció muerto flotando en una laguna, confirmó a El País el Jefe de Policía, Crio Mayor (R) Héctor Rodríguez Santana.



Rodríguez Santana señaló además que en el lugar también apareció un arma, con la que podría haberse autoeliminado. El cuerpo fue encontrado por un efectivo policial que integraba el grupo de rastrillaje compuesto por una treintena de efectivos, confirmó el jerarca a El País.

ULTIMO MOMENTO: en Durazno, el Jefe de Policía confirma que apareció el cuerpo del buscado -Manuel Alejandro Malvarez Araújo- flotando en una laguna. Ampliaremos... pic.twitter.com/5RGdTlZnrH — UNICOM (@MI_UNICOM) 31 de diciembre de 2018

Se trata de Manuel Alejandro Malvarez Araujo, de 45 años, que era buscado como presunto autor material del asesinato de su concubina, Mercedes San Juan Domínguez (53), encontrada calcinada y con tres impactos de bala calibre 22 en el interior de su vivienda incendiada.

El 29 de diciembre, el Ministerio del Interior había emitido un pedido de captura y se había dispuesto el cierre de fronteras en el límite entre Uruguay y Brasil.



Para Las Cañas, un paraje de una decena de casas y otros establecimientos alrededor y no más de medio centenar de residentes, el hecho implicó gran preocupación ya que se trataba de dos personas nacidas en el lugar.

Casi al finalizar el año, este hecho suma el segundo caso de una mujer duraznense ultimada en circunstancias violentas. El antecedente de femicidio más cercano en el departamento data del 8 de abril en la ciudad de Sarandí del Yi, cuando un hombre apuñaló a su mujer y luego se ahorcó en el fondo de la casa.

Ni una menos: 29 muertas en 2018



En 2018 hubo 29 mujeres que murieron por ser mujer, una menos que en 2017. Aunque las cifras se mantienen estables, el número pone a Uruguay como uno de los países de América Latina más violentos con sus mujeres.



"Esta estabilidad viene al menos desde 2004, cuando se empezó a hacer el conteo de los casos de femicidios", señaló Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la violencia Doméstica y Sexual y directora de la ONG El Paso.



Tuana señaló que los números no indican que la violencia esté aumentando sino que hay mayor visibilidad, con más denuncias y más pedidos de ayuda. "En este sentido, poner el tema del género en el tapete, fue uno de los logros más fuertes de las mujeres durante 2018", expresó.



Sin embargo, más allá del avance en la visibilidad del tema, los femicidios siguen ocurriendo y con algunas variables inmutables. Al igual que en 2017, la mayoría de los casos (22) ocurrió en el interior del país. Entre los departamentos, Cerro Largo encabezó la lista de femicidios, con cinco casos.



"Hasta que no logremos transformar a esta sociedad machista en una igualitaria, no vamos a poder bajar de forma significativa los números de femicidios", expresó Tuana.