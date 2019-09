Ahora son dos los detenidos en el marco de las investigaciones por avioneta abandonada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de nacionalidad brasileña fue detenido por la Policía este lunes en el marco de la investigación de una avioneta con matrícula boliviana que fue encontrada abandonada en Paysandú ayer domingo, informó Telemundo y confirmó El País.



Momentos más tardes se produjo una segunda detención de otro hombre también presuntamente involucrado en el caso de la aeronave. Los dos deberán declarar ante la Fiscalía.

La fiscal que lleva el caso, Carolina Martínez, informó a El País que si bien la detención fue en el marco de la investigación, todavía no se tiene certeza de que estén directamente vinculados con la avioneta.



El hombre brasileño estaba en una casa cercana a la zona donde fue encontrada la avioneta, pero todavía no se tiene información sobre si actualmente reside en Uruguay.



La fiscal explicó ayer a El País que se investigan “delitos aeronáuticos” y en esa línea Leonardo Blengini, vocero de la Fuerza Aérea Uruguaya, indicó que “no hubo, hasta lo que se pudo saber, una presentación formal de plan de vuelo”.



Es decir que no existió documentación en el lugar de salida de la avioneta registrando a dónde iba a ser su destino, ni cuántos tripulantes viajaban dentro.



El ministro de Defensa, José Bayardi, fue consultado en rueda de prensa sobre la aparición de la avioneta y aseguró que "el problema es que el tipo de avioneta sobrevuela relativamente bajo, entonces si no hay radares de proximidad en la zona es muy difícil identificar", y ejemplificó: "No es lo mismo identificar una aeronave que vuela a una altura regular habilitada que estas, que no tendrían permiso para estar volando a las alturas que vuelan a los efectos de eludir toda la radialización".