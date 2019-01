Solicitaron la formalización de un hombre por el femicidio de San José

La Fiscalía Letrada Departamental de San José de 2° turno, a cargo del fiscal Franco López, pidió la formalización de un hombre por un delito de homicidio agravado por femicidio.

Además, el fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por 180 días. La jueza la otorgó por 120 días.

Ayer El País informó acerca del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado sobre las 20:30 horas de miércoles en el predio del hipódromo de San José.

La víctima fue identificada como Loreley Carmona, de 38 años. Según el documento de la Fiscalía, el asesino le asestó 18 puñaladas, lo que provocó su muerte.

El imputado no reconoció haber matado a Carmona pero sí dijo que hizo algo “malo”.



“El olvido que el periciado relata sobre el hecho de autos, no responde a ninguna patología psquiátrica... que le impida comprender el carácter de sus actos o autodeterminarse libremente. No requiere tratamiento ni internación psiquiátrica”, según evaluación psiquiátrica citada por el documento que divulgó este viernes la Fiscalía de la Nación.