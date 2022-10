Siniestro en ruta 8 dejó un peatón fallecido; no se ha logrado establecer su identidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un peatón falleció tras ser embestido por una camioneta. El hecho ocurrió el domingo a las 06:00 de la mañana en el kilómetro 239.500 de la ruta 8.

De acuerdo a información de la Policía Caminera una camioneta con cuatro ocupantes embistió un peatón que circulaba por banquina este, en sentido contrario al tránsito. El hombre falleció en el lugar.

Profesional médico de Asse constató, a las 06:40, el fallecimiento en el lugar. Al momento no se ha logrado establecer identidad dado que no portaba documentos



La espirometría del conductor dio negativa. No tuvo lesiones. Todos los acompañantes de la camioneta resultaron ilesos.



La ruta estuvo cortada por un intervalo de tres horas y a las 10:30 horas fue liberada.