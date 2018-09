"No siento que tenga que discutir la expulsión de alguien" que ya "quedó afuera"

Luego de que el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijera que no habría que descartar una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, fueron varias las figuras que salieron a dar su opinión.

Ayer el canciller Rodolfo Nin Novoa, por ejemplo, criticó las declaraciones de Almagro y dejó claro que "si hay una palabra que Uruguay detesta es la palabra intervención”.



Hoy miércoles quien habló fue el expresidente José Mujica, que le dedicó al asunto su audición radial de la emisora M24.

Lo primero que hizo Mujica fue recordar aquella carta que en el año 2015 le envió a Almagro: en la misma le reprochaba "el rumbo" que había tomado y le comunicaba formalmente que le decía "adiós".



"Lamento tener que perder el tiempo para recordar algunas cosas (…) que se olvidan”, comenzó diciendo el exmandatario en referencia a aquella carta.



Y en relación puntual a los actuales dichos de Almagro señaló: "Desde siempre, desde mi más tierna juventud, quedé convencido de que el principio de no intervención no es negociable, por ninguna circunstancia”.



Para Mujica la intervención "como principio no es negociable, porque siempre las intervenciones se cubren con una bandera, ahora de derechos humanos, ayer de democracia, etcétera".

Tanto el Partido Comunista como el Pit-Cnt expresaron en las últimas horas su deseo de que Almagro sea expulsado del Frente Amplio.



Respecto a este pedido, Mujica dijo: “No siento que tenga que discutir la expulsión de alguien que quedó afuera. Pero de todas maneras me parece que hace rato que las cosas están determinadas y son meridianamente claras".