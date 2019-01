No será sencillo conocer qué bala mató a Gilberto Pellejero

Es un caso difícil para los técnicos forenses. Once policías están siendo investigados por la muerte de un hombre en Paso de la Arena. La víctima, que fue identificada como Gilberto Pellejero, eludió primero un control policial. Lo persiguieron hasta su casa y allí golpeó a un efectivo con una cadena, luego se presentó con dos largos machetes y en determinado momento atacó a una policía.

Mientras efectuaba la agresión recibió varios tiros de parte de los policías. Se estima que hubo más de 30 disparos, dos de los cuales dieron en la uniformada que estaba siendo atacada por el hombre.

Todos los disparos salieron de las pistolas Glock calibre 9 milímetros reglamentarias que portaban los policías. ¿Quién o quiénes dispararon la bala que dio muerte al hombre? ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad penal ante tantos disparos? La Policía Científica y los médicos del Instituto Técnico Forense (ITF) están trabajando.

La fiscal del caso, Stella Llorente, debió liberar el martes a los once policías por falta de elementos probatorios.

El fiscal Rodrigo Morosoli, que fue el primero en actuar en esta causa, ordenó la incautación de todas las armas de los policías. De esa forma buscaba que los expertos en balística detectaran el origen de los disparos para luego resolver las responsabilidades penales.

Ahora, su colega Llorente espera los informes técnicos para continuar las actuaciones.

"Pedí que después del sepelio se hicieran radiografías para ver si se puede detectar algún proyectil que permita hacer el cotejo con las armas. Las armas dejan un rastro y si se encuentra el proyectil se puede determinar desde qué arma se disparó", indicó Llorente.

Después se consultará al médico forense sobre cuál de los proyectiles dio muerte a la víctima, o si fueron varios los que la provocaron. Eventualmente, podría hacerse una reconstrucción del incidente. "Ninguno de los policías está absuelto y el caso no está archivado", subrayó la fiscal.

Todavía no están claros los hechos La fiscal Stella Llorente no descarta la realización de una reconstrucción para el caso que terminó con la vida de Gilberto Pellejero. Todavía no está claro cómo ocurrieron los hechos y los 11 efectivos policiales siguen siendo investigados. La actuación de los uniformados fue defendida por el jefe de Policía de Montevideo y la Asociación Policial de Maldonado, que emitió un comunicado señalando que la acción buscaba salvar la vida de una de las policías que actuaron ese día.

El criminalista Luciano Posada, perito judicial, con 30 años de experiencia en la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo, advirtió que habrá dificultades técnicas para ubicar cuál bala dio muerte a Pellejero.

"Si todos utilizaron pistolas Glock no se podrá saber, es un arma cuyo caño no tiene estrías y no deja marcas. Con otro tipo de arma, como el revólver calibre 38, sería más fácil", indicó el especialista.

Posada aseguró ayer a El País que hay dos casos en Argentina en que se hizo un examen químico para una pericia con pistolas Glock. Pero "eso acá no se hace, es algo engorroso", dijo. El perito remarcó además que "lo importante es establecer con precisión el lugar que ocupaba cada uno de los involucrados y evaluar la trayectoria de los disparos".

Será necesario un trabajo complejo que requiere una labor combinada entre los médicos forenses y personal de la Policía Científica.

El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo ayer que los policías participantes en el incidente fatal "actuaron en legítima defensa" y "dieron todos los pasos que tenían que dar" antes de abatir al hombre.En declaraciones a Sarandí, Pérez señaló que cinco de los once efectivos tienen "algunas medidas por parte de Fiscalía, como fijar domicilio y no modificarlo sin dar conocimiento, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización previa y la prohibición de acercamiento o comunicación con la hija de la persona abatida".

Estos cinco policías son los que "participan activamente" en el procedimiento, "sobre todo en el primer momento, cuando a esta persona le hacen las advertencias que tienen que ver con la legítima defensa".

Pérez insistió en que "desde el punto de vista técnico-profesional los policías actuaron en legítima defensa".

