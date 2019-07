Seis meses de la ausencia de Juan Terra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La familia de Juan Terra, que fue visto por última vez hace seis meses, pedirá una entrevista con representantes del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, que se sumaron a la tarea de investigación el 10 de mayo pasado, pero que según Rosana Terra, hija del ausente, no han aportado ningún tipo de información a los integrantes de la familia sobre las investigaciones llevadas a cabo.



Rosana, su esposo, hijos y la propia esposa de Juan, pese a su edad avanzada, siguen acampados en el lugar donde fue visto por última vez y continúan pidiendo a Fiscalía de Treinta y Tres, a la Policía olimareña y de Cerro Largo que no se cese la investigación.



Recordó que ya han pasado seis meses y asegura que el caso "es mucho más difícil de lo que se puede imaginar la sociedad". "Duele esta ausencia que amenaza no dejarme seguir", dijo Rosana, consternada por la inexplicable ausencia de su padre en aquella calurosa tarde que abruptamente se transformó de un paseo, campamento, asado, camping y la clásica rueda de amigos de pesca a un escenario lleno de misterio.



Rosana demuestra en su rostro el dolor por lo ocurrido. “Cala hondo saber que si nosotros no seguimos, pronto será un caso más en el olvido, como tantos”, advirtió. “Estos días de silencio no significan que hayamos claudicado, todo lo contrario, vamos a buscar repuestas como y donde sea”, señaló. Indicó que esta tarea de esperar es "muy desgastante". "Me invade la impotencia y el dolor amenaza quebrarme, les aseguro que todos estos días en esta vigilia no han sido en vano”, dijo.



Sostuvo que hace más de tres meses que ninguna autoridad policial se ha acercado "al menos a preguntar el porqué de tantas dudas". Agregó que "lamentablemente no hay un dialogo sincero y franco que en estas instancias ayudaría mucho si existiera buena intención y voluntad". Pide Rosana que "por favor sigamos de manos dadas por toda esta gente que no tiene voz".



El caso

Juan Terra es oriundo de Plácido Rosas (Cerro Largo). Está desaparecido desde el domingo 27 de enero cuando se encontraba acampando junto a un grupo de personas en la zona de los Candiles, en el paraje Azotea de Ramírez, departamento de Treinta y Tres, a pocos kilómetros de la frontera con Cerro Largo.



Aquel domingo, Terra acampaba con un grupo de amigos de pesca. Era una jornada muy calurosa, recuerda la familia, y estaban a orillas de un espejo de agua en la zona forestal a 18 kilómetros de Pueblo Rincón.



A las 16:00, Terra salió caminando hacia su auto en busca de un cuchillo; (con enormes dificultades de desplazamiento debido a las consecuencias de un accidente cardiovascular (ACV) del que había sido víctima meses atrás. El vehículo estaba a unos 700 metros del campamento y se sabe que llegó hasta él porque el auto estaba cerrado, fue movido del lugar unos metros y en su interior dejó su celular y otras pertenencias.



Hasta hoy nada más se supo de su paradero pese al trabajo que 24 horas después iniciaron equipos de alta tecnología de la Fuerza Aérea con el apoyo del Ejército, Policía, Bomberos, perros adiestrados de la Policía de Cerro Largo (K9), buzos de la Armada Nacional, familiares y voluntarios, (sumando más de 200 personas).



La tarea se extendió durante todo el mes de febrero y parte de marzo en la zona densamente forestada y en otro campo ganadero de grandes extensiones. En los primeros días de febrero la Fuerza Aérea Uruguaya envió una aviocar C-212 con sensores y observadores a bordo. La aeronave llegaba para sobrevolar la zona y respaldar la tarea que ya venían realizando otros organismos, pero nada de esto arrojó resultados.