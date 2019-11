Segundo asalto en dos meses a sucursal del BROU de Punta de Rieles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasaron menos de sesenta días desde la última vez que la sucursal del Banco República (BROU), ubicada en Camino Maldonado y Leonardo Da Vinci (Punta de Rieles), fue asaltada.

Sobre el mediodía de ayer una camioneta marca Renault Oroch de color gris con cinco delincuentes en su interior llegó hasta la puerta del BROU. Del vehículo bajaron tres delincuentes con armas cortas, patearon la puerta e ingresaron a la sucursal. Los otros dos quedaron afuera como “campanas”.



Fuentes del caso dijeron a El País que los delincuentes tenían barba pintada y usaron armas cortas.

Adentro de la sucursal, que aún no había abierto sus puertas al público, había unas diez personas, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. Tres de ellas eran guardias de seguridad de una empresa privada. Una vez dentro, los delincuentes redujeron a uno de los guardias y le sacaron el arma. Luego tomaron de rehén a una cajera, la golpearon y se llevaron dinero de la entidad bancaria.



El BROU indicó que no revelará la suma que lograron llevarse los delincuentes.



Investigadores de la Zona III (Punta de Rieles y barrios aledaños) no tenían información precisa sobre el monto que se llevaron los delincuentes en esta oportunidad. Aguardaban el arqueo que brindará información sobre el dinero.



Luego del asalto los tres rapiñeros salieron del BROU, se subieron a la camioneta gris y se dieron a la fuga a gran velocidad.

Auto quemado.

Los delincuentes condujeron la camioneta por la Ruta 8 y enseguida doblaron hacia la izquierda. A unas 15 cuadras de Camino Maldonado comenzaron a tirar “miguelitos” por la calle. De esa forma evitaban la persecución de los móviles policiales.



Un vecino que vive en la zona dijo a El País que vio a la camioneta pasar a alta velocidad.

Los "miguelitos" que los delincuentes tiraron para frenar a la Policía. Foto: Francisco Flores

“Estábamos adentro, fue muy rápido, pero vimos la camioneta porque sentimos el impacto por un pozo de la cuadra”, dijo, señalando un bache en el medio del pavimento. “Venían muy rápido, clavaron los frenos, coletearon y siguieron”, agregó.



Otro vecino de la cuadra, que juntó unos veinte “miguelitos” que tiraron los delincuentes, indicó que dentro de la camioneta había personas “con la barba pintada y con armas. Pasaron a más de 100 kilómetros por hora y tiraban ‘miguelitos’ en todas las esquinas”, dijo.



Efectivos de la Zona Operacional III encontraron, minutos más tarde, la camioneta usada por los rapiñeros en el asalto al banco. La misma estaba ubicada a cinco cuadras de donde antes habían arrojado los “miguelitos”. El vehículo se quemó totalmente.

Camioneta abandonada por los ladrones en asalto a sucursal de BROU de Punta de Rieles. Foto: Francisco Flores

Según fuentes del Ministerio del Interior, la camioneta modelo Oroch no figuraba como robada.



La Policía ahora trabaja con cámaras haciendo toda la tarea de campo tanto dentro de la institución bancaria rapiñada como en el entorno.



Según dijo una fuente del caso, todavía es muy pronto para decir que son los mismos que asaltaron esa sucursal hace dos meses.



El Banco República informó que la sucursal Punta de Rieles no atenderá al público hoy y mañana (miércoles). Esos días reparará los daños causados en el edificio durante el asalto registrado ayer y evaluará la implementación de medidas de seguridad adicionales a las establecidas por el Ministerio del Interior para las sucursales bancarias. Los cajeros automáticos instalados en la sucursal Punta de Rieles funcionarán con normalidad a partir de hoy.



Esta misma sucursal había sido asaltada el 20 de septiembre pasado. En dicha oportunidad, los ladrones tomaron a un guardia de rehén y se llevaron 18.000 dólares y un arma.

Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), criticó en rueda de prensa en las inmediaciones de la sucursal robada que el BROU incrementó la seguridad en esa sucursal tras el hurto de fines de setiembre, pero después levantó esa medida. “El Banco República no reforzó la seguridad por un tema presupuestal, porque no tenía dinero para la caseta que el Ministerio del Interior pedía a los efectos de que hubiera mayor guardia policial”, aseguró la dirigente sindical.