Secretario de sindicato policial por presuntos abusos: "Hay una permanente manija"

Luis Clavijo, secretario del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), fue consultado sobre las denuncias de presunto abuso policial analizadas por el Inddhh (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y dijo que "los excesos no están comprobados y no sé si comprobarán alguno".

"Creo que hay una permanente manija que no nos va a llevar a ningún lugar positivo. No voy a calificar de quién ni a nadie, pero uno prende una radio o una televisión está permanentemente el tema del abuso policial", señaló en diálogo con "Doble Click" (Del Sol).

"Es permanente y viene del sector político", agregó.

By Agustin Magallanes

Clavijo señaló que "no nos consta que haya ninguna denuncia" y que "primero hay que comprobar los hechos, denunciar denunciamos todos".

"Acá parece que el único que no tiene derechos humanos es el policía. Es feo cuando se le violan permanentemente los derechos humanos al policía pretender enseñarle a respetar los de los demás. Nosotros lo único que decimos y lo decimos con mucho respeto es que nuestras denuncias a veces llevaron más de un año y ahora salen enseguida. Esa es la única cuestión que nos molesta", explicó.

"Acá lo que uno ve es que ha vuelto el tema de la prevención. Puede gustar o no, puede haber dificultades y lógicamente que las va a haber al principio porque se había perdido la costumbre y prácticamente se había enterrado la prevención. Lo vemos con buenos ojos, pero lógicamente también con ciertos temores porque hay que ajustar la normativa", agregó.

By Ángel Asteggiante

Respecto a las declaraciones del intendente Christian Di Candia, que denunció que a través de las cámaras de seguridad se observa cómo camionetas PADO atraviesan las plazas públicas, contestó: "Esa será una opinión de él. Él es intendente y no experto en seguridad. No nos consta ningún problema de ese tipo y las cosas hay que comprobarlas".

"Mejor que se utilicen menos para las multas y más para la prevención de los delitos", sumó.



MÁS

Pidieron reuniones a autoridades para tratar agresiones a policías

Además, Clavijo expresó que están expectantes ante una eventual reunión con autoridades por las agresiones sufridas a los policías en los últimos meses. Por eso, subrayó "la necesidad prioritaria de instalar una negociación colectiva permanente".



"¿Si no nos sentamos en una mesa de negociación cómo vamos a solucionar los problemas? Al no haber esa negociación colectiva y como está prohibido el derecho de huelga en la ley orgánica, nosotros lo que tenemos que tener es la seguridad que podemos canalizar nuestras reivindicaciones. Hasta ahora ha sido con tremenda dificultad y ese es el camino que hay que abrir", sostuvo.



"Las reuniones se están pidiendo, pero por ahora no tuvimos contacto ni con el presidente ni con el ministro. Son cuestiones que se están llevando a cabo, porque lógicamente ellos están con una agenda apretada. Nosotros también. Antes de asumir hubo reuniones con Larrañaga. Ahora estamos en pleno proceso. Él está recorriendo el país, con un montón de problemas. Se está tramitando. Las reuniones van a llegar", contó.