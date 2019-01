Banda armada asaltó comercio en Sauce

Entre ocho y diez encapuchados que llevaban puestos chalecos de la Policía y estaban fuertemente armados ingresaron este mediodía al local de la mayorista Viazzo, en Sauce. Buscaban dinero, pero escaparon con las manos vacías.

Santiago Viazzo, dueño de la empresa, dijo a El País que los delincuentes llegaron en una camioneta, bajaron y golpearon a tres personas que se encontraban en el local.



“Dieron vuelta todo, pero no encontraron dinero, que se ve que era lo que venían a buscar”, dijo Viazzo.



Los delincuentes fugaron en la camioneta y sobre el kilómetro 21 abandonaron ese vehículo para subir a otra camioneta que también dejaron algunos kilómetros más adelante, en donde ascendieron a un auto y continuaron la fuga.



El comercio está ubicado en la intersección de la ruta 33 y la 107, en la localidad de Sauce. “La semana pasada nos robaron el local en pleno centro de Las Piedras y antes un camión distribuidor”.

Según el empresario, “es imposible pararlos porque son cerca de 10 personas todas encapuchadas y tapadas; no es fácil reconocerlas y además andan armados con metralletas, una de las cuales, hoy me dijo la Policía, tiene capacidad para 60 balas”.



“Nos están robando a nosotros, pero también tengo varios comercios con los que trabajamos que les están robando; no sé si al entintar los cajeros están buscando plata en otros lados”, concluyó.



Otro hecho violentísimo ocurrió en una casa de subastas de San José. Dos sujetos rapiñaron en la noche del viernes el local de remates de Daniel Blanco, ubicado sobre la Avenida Lavalleja.



En el momento del asalto había en el lugar por lo menos unos treinta clientes, que participaban en una de las habituales subastas de la firma.



El medio local San José Ahora informó que luego de ingresar, y mediante amenazas con armas de fuego, los delincuentes llevaron a todos los presentes hacia el interior de una habitación.



Una vez allí, tanto a éstos como a personas que quedaron en otros lugares, les quitaron diversas pertenencias. También tomaron dinero de la caja y fugaron. La Policía comenzó a trabajar en base a las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad del comercio.



En esas tomas es posible apreciar desde distintos ángulos el desconcierto de algunos de los presentes acosados por los rapiñeros, uno de los cuales estaba encapuchado mientras el otro avanzaba encubriendo su rostro pero con un casco de motociclista.