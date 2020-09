Salinas: le dispararon a un hombre que repartía listas del FA; Policía verifica cámaras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una persona que estaba repartiendo listas del Frente Amplio (FA) en la puerta del Liceo 2 de Salinas (Canelones) recibió un disparo de arma de fuego en una pierna este domingo en la tarde, de acuerdo a lo que indicó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

La persona que efectuó el disparo viajaba en una moto, vehículo desde el cual tiró.

Ferreira dijo que las lesiones “no revisten gravedad” y que el hombre está siendo atendido por personal médico. “Estamos verificando las cámaras a ver qué podemos conseguir”, añadió.

Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez se refirió a este hecho a través de su cuenta de Twitter. “Urgente! En el liceo 2 de Salinas, le dieron un disparo a un compañero del FA que se encontraba con listas y camiseta de su sector. Desde una moto sin matricula se efectuó el disparo de arma de fuego. El compañero fue trasladado a un centro de salud”, escribió.

La reacción de Cosse

"Como siempre cualquier hecho de violencia me merece el más profundo repudio", dijo Carolina Cosse, candidata del Frente Amplio, consultada en la tarde de este domingo por El País acerca de este hecho.

"Estábamos viviendo una jornada democrática como corresponde, bueno, en cualquier jornada te diría, me parece un acto repudiable y, bueno, por suerte me informan que el compañero está bien, me acaban de informar. Pero, la verdad, lamentable. No hay mucho más para decir. Hoy es un día para que sea una fiesta democrática y esto espero que sea una absoluta excepción porque todo el resto de los uruguayos viviéndola en paz y, como corresponde, con alegría", añadió la candidata a la Intendencia de Montevideo.

Por su parte, Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio, comentó: "Primero estamos preocupados por este hecho que no sabemos si tiene una connotación política o de otra índole, pero naturalmente en plenas elecciones una moto que pasa y tira balas ahí al que fuera y le rozaron a un compañero frenteamplista en una pierna, que ahora lo que tenemos es que está fuera de peligro".



"Ojalá sea una anécdota y nada más, para no ensuciar un acto electoral magnífico, por lo menos hasta ahora", agregó.

Ante la pregunta de si cree que se trató de una campaña electoral más "violenta", respondió: "Si la comparamos a los años 70 esto es nada, si lo comparamos con las elecciones después de la dictadura, esto es un hecho aislado. Espero, eso espero".