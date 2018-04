"No salimos del dolor, tenemos que acostumbrarnos a vivir sin estos tres vecinos"

Quebracho está dividida, muchos son los que sienten alivio tras el hallazgo del cuerpo del doble homicida Martín Bentancur y muchos otros son los que lloran su muerte. A esta hora se realiza el velatorio del hombre que mató a un policía y a su exsuegra y se dio a la fuga.



El alcalde de la ciudad, Mario Bandera, dijo a El País que "no salimos del asombro, del dolor, son tres vecinos nuestros que al cabo de una semana se han ido, que tenemos que llorarlos".



"Ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir sin ellos, acompañar a la familia a vivir con el dolor, a poder entender lo que pasó", dijo Bandera y agregó "la situación no solo es fea, es dolorosa".



El alcalde explicó que nadie esperaba el comportamiento que tuvo Bentancur, ni sus amigos o conocidos ni mucho menos su familia. "Él era un gurí joven, trabajador, muy responsable en su trabajo, no salía de lo normal, de su salidas, su cacería, su pesca. Era un gurí muy lleno de vida", aseguró.



Por otra parte, Bandera indicó que el dolor también se siente por el daño que causó tanto a las familias de las personas a las que asesinó como a su propia familia .



"A la hijita, pobrecita. Dibujó en una remera una parejita agarrando a la nena y se lo dejó como último regalo... es muy doloroso", expresó el alcalde.



Bandera opinó que en el momento en que Martín fue a la casa de su expareja armado "él estaba totalmente desencajado, por algún dicho, alguna cosa que habrá oído que lo llevó a hacer eso" y agregó: "No había ningún rasgo que nos hiciera pensar… no era un matrimonio de los que ves que se viven pegando".



El sepelio de Bentancur se realizará en Quebracho a las 18:00 horas. "La familia quiere que lo sepulten en tierra y nosotros accedimos a este pedido", indicó el alcalde que además consideró que "el velatorio de él va a ser grande".

