Rocha: encuentran 162 huesos en la playa Anaconda

Efectivos de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía de Rocha fueron alertados ayer de que se habían encontrado 162 huesos en la playa Anaconda, ubicada a poca distancia del balneario La Paloma.

Según fuentes policiales, la perito forense de Rocha no pudo determinar ayer si se trataban de restos humanos o de animales. En el caso también trabajó la Policía Científica rochense y no llegó a ninguna conclusión sobre las piezas.



Las fuentes señalaron que los huesos no coincidían uno con el otro, por lo cual es difícil determinar si se trata de un esqueleto de un animal o de una persona que haya fallecido en el lugar.



Un vecino de la zona dijo a la Policía que esos huesos ya llevaban un buen tiempo allí.



Las piezas serán enviadas al Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo para que un antropólogo forense determine si los restos son humanos o no.