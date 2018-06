Robaron equipos a periodistas en el partido Uruguay-Uzbekistán

En momentos en que miles de personas disfrutaban del partido de despedida de la selección, en el sector de prensa del Estadio Centenario actuaban los ladrones.



A la Emisora Ciudad de Melo FM 99.1 le robaron una consola que tiene un valor de US$ 3.000 con la cual el equipo dirigido por el periodista Gustavo Eduardo Díaz sigue todos los partidos del club Cerro Largo en el campeonato de la segunda división, y con la que en la noche del jueves transmitió la despedida de la selección.



“Parece mentira, me roban los equipos en la bancada de prensa del Estadio Centenario. Me descuidé dos minutos”, comentó Díaz. “La verdad, pasadas unas horas, debo expresar que estamos entre sorprendidos y desilusionados, pues este robo en pleno estadio, en la mismísima bancada de prensa, es para reflexionar todos. Hacemos los exigentes trámites para acreditarnos, pagamos religiosamente el canon exigido para transmitir, y no tenemos de parte de la organizadora del espectáculo que naturalmente es la Asociación Uruguaya de Fútbol, la mínima garantía de nada. A esa zona -la bancada de prensa - entra siempre mucha gente que nada tiene que ver con el periodismo, siempre ha sido así, aunque nunca nos había pasado esto. Sé que hurtaron dos cámaras a otros colegas y esto es doloroso”, dijo.



En tanto, a la productora OZ Media le robaron dos cámaras de última generación. La productora fue contratada por Notable Publicidad, la agencia que creó el mosaico que en la noche del jueves se vio en las tribunas del estadio.



Ernesto Ortiz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Uruguay, manifestó su preocupación por estos hechos y expresó a Referí que el gremio decidirá en estas horas qué acciones tomar. "Quizá le enviemos una nota a la AUF, porque alguien se tiene que hacer cargo", indicó. "Me preocupa porque vi mucha gente en los sectores de prensa que no tienen nada que ver con el trabajo en los medios. Gente con las caras pintadas, niños. ¿Cómo accedieron allí? Además hay que recordar que la AUF les cobra derechos a las radios y supongo que deben tener obligaciones. Una de ellas sería dotar de seguridad en los sectores donde trabajan los medios de prensa", añadió el dirigente del gremio.