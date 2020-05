Rivera: abusaba sexualmente de sus dos hijastras de doce años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florencia (no es su nombre real) se dio cuenta que algo no estaba bien. Que sus hijas mellizas de 12 años no se estaban comportando como siempre y entonces comenzó a sospechar.

Hacía cinco años que estaba en pareja con un hombre de 44 años que, además de ser el padrastro de esas niñas, era el padre de otro de sus hijos de dos años.



La sensación de Florencia iba creciendo con los días y la semana pasada esa madre volvió a tener el mismo pensamiento. Pero esta vez la sospecha que tenía se convirtió en realidad cuando logró ver lo que estaba sucediendo. El hombre había salido unos minutos de la casa donde vivían, en el departamento de Rivera, y Florencia aprovechó ese momento.

Como su familia estaba bajo el seguimiento del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por situaciones de vulneración de derechos la madre de las niñas llamó a su asistente social. Ahí le dijo que tenía miedo por lo que había visto.



Fue después de escuchar la versión de esa madre que la psicóloga que trabaja en el equipo del INAU se dirigió a la Unidad de Tráfico y Trata de Personas de Rivera y radicó una denuncia. Esta decía que el padrastro de las mellizas las había violado.

Las niñas le dijeron a la psicóloga que desde hace varios meses su padrastro abusaba de ellas usando preservativo y amenazándolas con que si ellas decían algo o no hacían lo que él les pedía las iba a enviar a las dos al INAU.



En el momento en que las mellizas contaron el tormento que vivían desde hace un tiempo, el hombre se encontraba realizando compras en un supermercado a pocas cuadras de ellas. Fue ahí entonces que la Policía dio aviso a la Fiscalía de 2° Turno de Rivera, a cargo de Alejandra Domínguez, y se ordenó la detención del hombre que fue conducido a declarar ante la Fiscalía.

Según informó el portal brasileño aplateia, hace unos años el hombre había matado a una persona que era abusador. Fuentes policiales indicaron a El País que este hombre, cuando fue detenido por un homicidio en 2012 dijo haber matado a una persona porque había violado a un hijo de él.



Según indicaron fuentes de la investigación a El País el padrastro comenzó con los abusos entre seis meses y un año atrás. Además de violar a las dos niñas de 12 años les pegaba con cuerdas y fustas. Las fuentes indicaron que las mellizas “padecen una pequeña discapacidad intelectual”.



Fuentes de la investigación indicaron a El País que sospechan además que la madre de las niñas también habría sido víctima de violencia de género por parte de su pareja.

Antecedentes

Según supo El País el hombre de 44 años fue enviado a prisión a finales del año 2012 por un homicidio cometido en el Cerro (Montevideo). Además del antecedente penal el hombre tiene un largo historial de anotaciones policiales.



Fue detenido en varias ocasiones en distintos departamentos de Uruguay; la mayoría de ellas por desacato u ocupaciones de espacios públicos.



Luego de estar por varias ciudades del interior y de cumplir la prisión por el homicidio de 2012 el hombre se radicó definitivamente en el departamento de Rivera. Allí formo pareja con Florencia y tuvieron un hijo de dos años. Hace un tiempo comenzó a abusar sexualmente a las pequeñas.

Fiscal pedirá 18 años de cárcel para el acusado

El pasado 12 de mayo se llevó a cabo la audiencia de formalización del hombre de 44 años. La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez lo acusó por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados (violación) y por un delito continuado de violencia doméstica agravado. Además del abuso el hombre castigaba físicamente a sus hijastras.



La fiscal pidió 180 días de prisión preventiva como medida cautelar hasta el juicio. El juez dispuso que fueran 150.



Consultada por El País, la fiscal Domínguez indicó que pedirá 18 años de prisión para el hombre. “Es la pena máxima para ese delito”, explicó.



La fiscal agregó que el médico forense “constató la violación”. El fallo judicial al que accedió El País indica además que el hombre manifestó ser portador de VIH.