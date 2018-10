Restringen uso de cajeros por razones de seguridad

El Banco República dispuso ayer que "por razones de seguridad" los cajeros que "están más expuestos a acciones delictivas" y que no cuentan con el sistema de entintado "no dispensarán billetes y no recibirán depósitos" entre las 19:00 y las 9:00 horas de la mañana siguiente.

La medida alcanza al 6% del total de cajeros de la entidad oficial, los que serán señalizados con cartelería. Los clientes podrán acceder a efectivo mediante las redes de cobranzas y los comercios adheridos. El banco también anunció que proyecta culminar el proceso de entintado antes de fin de año.

Mientras tanto, algunas estaciones de servicio pretenden quitar los cajeros automáticos que están dentro de sus instalaciones, ya sea dentro del minimercado o pegado al negocio.

Así se lo hicieron saber algunos dueños a Daniel Añón, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu).

"Hay colegas que no tienen más ganas de tener los cajeros en la estación porque los están robando", comentó a El País.

Hoy se hará una reunión entre socios de Unvenu para saber cuántos de ellos están interesados en eliminarlos. Luego que tengan la información, harán el pedido formal a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU).

Datos.

Entre el domingo y el martes se conoció por primera vez la contabilidad oficial sobre los ataques de cajeros automáticos. El de la madrugada del ayer fue el número 62. Afectó a la sucursal del BROU de Sauce (Canelones) y los delincuentes se llevaron unos 4 millones de pesos sin mancharse las manos. La terminal bancaria no cuenta con entintado de billetes.

Cinco delincuentes, encapuchados y con armas largas, hicieron explotar el cajero de la misma sede bancaria que hace casi un año fue asaltada por la banda de Anthony Martín Rodríguez Silvera, conocido como el "Pato Feo". A media cuadra de la comisaría se encontró una bolsa llena de grapas "miguelito", un martillo y una uña.

Todo el movimiento delictivo fue muy parecido a los estallidos número 61, ocurrido en la madrugada del domingo en bulevar Artigas casi Colorado y al 60, que tuvo lugar en Los Cerrillos, el pasado 3 de octubre.

El experto en seguridad Edward Holfman tiene un sistema especial para llevar la estadística de los ataques a cajeros: lee los diarios. Cada vez que surge un estallido lo marca en una pequeña libreta.

En declaraciones a El País, para la edición del domingo pasado, el especialista consignó que se habían producido 57 estallidos desde el mes de octubre del año 2017, según sus registros. Hasta ese momento no había información estadística oficial disponible sobre la modalidad delictiva que afecta a miles de uruguayos.

Un jerarca del Ministerio del Interior leyó la nota y le parecieron una exageración los dichos del especialista privado, según explicaron fuentes de la cartera. De inmediato, ordenó que se chequeara la información y que se difundiera la estadística. La Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo puso manos a la obra y consiguió el dato.

Para sorpresa del jerarca, los casos superaron su previsión. Al mismo tiempo se pudo demostrar que el método Holf-man no había sido del todo preciso. Los ataques a cajeros hasta la madrugada del martes fueron 61 en todo el país.

Fue así que se pudo saber que el primero de los hechos se consumó el 24 de septiembre del año 2017 en que fue violentado un cajero ubicado en la Torre de Antel mediante un corte por el cual lograron acceder al cofre, según indica el informe del Ministerio del Interior.

"De ahí en más la modalidad utilizada fue el hurto mediante explosión de los gabinetes en que se ubican los dispensadores, lo que movilizó a las autoridades ante la nueva modalidad delictiva", indicó la nota.

El informe oficial indica que en Montevideo hubo 33 atentados, 12 consumados y 21 tentativas; Canelones tuvo 20 atentados, 6 consumados y 14 tentativas; San José, 3 atentados, los 3 consumados; Maldonado, 2 atentados, 1 consumado y 1 tentativa; Colonia, 2 atentados, los 2 tentativas; Rocha, 1 atentado consumado y Salto, 1 atentado en grado de tentativa.