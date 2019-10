Estaba requerido y mató a su expareja de cuatro tiros, madre de cinco niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Virginia Alonso (28) no tuvo oportunidad de defenderse. Su expareja, Jorge Torena (46), la interceptó al mediodía de ayer en la esquina de Joaquín Martori y Lucio Rodríguez (barrio La Paloma). Torena manejaba un Fiat Cinquecento, de color bordeaux, bastante maltratado.

Según relataron testigos a El País, Torena quería que Virginia se subiera al auto y ella se negaba. Rápidamente, el hombre descendió del vehículo, abrió la puerta del acompañante y quiso introducir a la joven por la fuerza dentro del mismo.



El vecino dijo que la mujer se negaba a subir.



Torena volvió a ingresar al auto y extrajo una pistola calibre 9 milímetros.



“Le disparó dos tiros a la cabeza”, dijo el vecino.



La fiscal del caso, Darviña Viera, señaló a El País que Virginia tenía dos heridas de bala en la cabeza y había recibido dos o tres tiros en el tórax. Y agregó que no se podrá saber la cantidad de disparos mortales que disparó Torena hasta que no se expida la pericia forense.



“La víctima recibió varios disparos”, remarcó Viera.



Tras balear a Virginia, Torena apuntó la pistola a su cabeza y tiró. Cayó al suelo a poca distancia del cuerpo de la joven, quien yacía sin vida boca arriba. Un vecino llamó al 911 y varios patrulleros arribaron al lugar. Los policías cargaron el cuerpo de Torena en un patrullero y lo trasladaron al Centro Coordinador del Cerro donde falleció poco después.

Nuevo femicidio en La Paloma, ocurrió este martes. Foto: Francisco Flores

Violento.

La relación entre Virginia y su expareja enfrentaba dificultades desde hacía tiempo.



La joven denunció a Torena por violencia doméstica en un juzgado de Familia.



Según relató la fiscal Viera, la Justicia de Familia ordenó que se le colocara al agresor una tobillera electrónica, pero él se la sacó. “En dos ocasiones él arrancó la tobillera”, dijo Viera.



Ante esta situación, la Justicia dispuso una custodia policial para Virginia durante las 24 horas. El 1° de octubre de 2019, acompañada por un abogado, Virginia concurrió al Juzgado de Familia para solicitar el levantamiento de esa medida.



La fiscal Viera dijo que desconocía la razón que llevó a la joven a pedir el retiro de la protección policial, aunque intuyó que era posible que ello se debió a que esta consideró que se violaba su intimidad y la de su familia.



Virginia vivía con sus cinco hijos pequeños en una casa ubicada en la calle Vizcaya (Cerro Norte). Sobrevivía gracias a los ingresos de un kiosco.



Su expareja se encontraba en situación de calle desde que rompió las tobilleras electrónicas. Era buscado por efectivos de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños).

Crimen de odio. El Ministerio del Interior lleva contados 14 femicidios en lo que va del 2019, según informó a El País July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género de la cartera.



Pero esa cifra puede elevarse. Hay otros casos que están siendo investigados por la Justicia, pero al no haber imputados no cuentan oficialmente como femicidios. Uno de estos es el homicidio de Luciana Bentancur, la odontóloga asesinada de 49 puñaladas en pueblo Castellanos (Canelones).



Si bien los femicidios que cuenta la cartera son 14, hay otros 5 homicidios domésticos que no entran en esa categoría, a pesar de que el homicida haya sido un familiar, pareja o expareja porque “no se puedo comprobar que haya sido un crimen de odio”, dijo Zabaleta.

Desamparados.

Casi en la esquina quedó el cuerpo de Virginia semitapado por una nylon blanco. Sus dos pies, que calzaban “Crocs” de color rosado, estaba cruzados. Se podía leer como una metáfora: lo ocurrido no estaba bien, el sistema en algo no funcionó. Su expareja rompió tobilleras electrónicas y luego no fue atrapado. Y el caso termina en una muerte inocente y en niños pequeños desamparados.



Uno de los hijos pequeños de Virginia se quedó en el CAIF. Los otros fueron atendidos por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.



El viento levantó el nylon blanco y el resto del tórax de la víctima quedó expuesto a los curiosos que se agolpaban en el lugar en busca de morbo.



Un policía se apiadó. Caminó unos pasos y cubrió el cuerpo de Virginia nuevamente.