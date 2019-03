Reparten culpas en San Carlos por muertes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La alcaldesa Alba Rijo desligó la responsabilidad del municipio de San Carlos por la ausencia de inspectores de tránsito en determinadas horas de la noche en esa ciudad del departamento de Maldonado, y también en algunos lugares específicos, como el caso de la avenida José Frade, en donde en los últimos cinco meses tres jóvenes perdieron la vida por participar en competencias ilegales con sus motos.

“Tenemos más de veinte instituciones educativas que funcionan en tres turnos. Tenemos que controlar los ingresos y egresos del lugar. Por lo tanto, el número de inspectores que disponemos los debemos distribuir en horario matutino y vespertino”, dijo Rijo a la emisora Fm Gente de Maldonado.

La tarea de controlar el tránsito es una de las obligaciones que tiene el municipio de San Carlos y que cumple con sus propios inspectores.

“Siempre tenemos la idea de que el otro tiene la responsabilidad y no la tengo yo o mi entorno familiar. Le podemos adjudicar la responsabilidad al municipio, a la Intendencia, a la Policía, porque también se estaba cometiendo un asalto o una alteración al orden público, porque murieron dos jóvenes pero pudo haber habido una matanza si alguien hubiera venido por la ruta”; señaló la alcaldesa.

“Nunca tengo la responsabilidad yo, como familia, como amigo, como vecino. Está todo bien. Acabo de corroborar con la policía que no hubo una sola denuncia. No hubo una denuncia a nivel municipal de que esto se estaba haciendo. Acá hay una responsabilidad muy grande de todos. Primero que nada de los que tenemos más cerca”, reflexionó.

Rijo adelantó que en las próximas horas pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito para controlar lo que sucede en las calles de San Carlos. Reconoció sí que hubo denuncias antes sobre la existencia de estas prácticas ilegales en ese mismo lugar. Pero enseguida describió lo sucedido cuando se intervino. “¿Saben en que terminaron muchas de las intervenciones que hicieron los efectivos acompañados de policías: en insultos, en salivazos, en algunas presiones que recibieron los funcionarios”.

“A veces se hace difícil actuar cuando hay un número importante de personas en una actividad que, sabemos, tiene un riesgo muy importante”; agregó Rijo cuando fue consultada por el accidente registrado en la madrugada del domingo, que costó la vida de dos jóvenes. La funcionaria reconoció que el municipio tiene tres funcionarios en horario nocturno solo para realizar espirometrías.

En la zona del choque entre dos motos hay una cruz que recuerda el fallecimiento de otro joven en medio de una picada. Foto: Ricardo Figueredo

Gallito ciego

Ángel Solimar Aquino Chávez, oriental de 18 años, y Diego Francisco Moreira de 20 murieron como consecuencia de un choque frontal de sus motos registrado en la avenida José Frade de la ciudad de San Carlos. Según trascendió, ambos jóvenes participaron del desafío conocido como “gallito ciego”.

“Por más que hubiéramos tenido una guardia no se podría haber hecho nada”, agregó Rijo al describir que en el momento del accidente había una cantidad importante de espectadores.

“¿Sabe lo que a mí me duele? No hubo una llamada. No hay una denuncia hecha de que se estaba realizado esa actividad. Reaccionamos después que se mataron dos personas”, insistió.

El incidente donde fallecieron los dos jóvenes en la avenida José Frade no fue el primero. En octubre del año pasado murió otro joven en un accidente de tránsito registrado en medio de una picada de motos.

El lugar es elegido para este tipo de actividades ilegales desde hace tiempo, eso se sabe. En ese sitio además existe un sistema de monitoreo de cámaras de videovigilancia de Maldonado. Pero en relación al último episodio, la alcaldesa dio cuenta de que no se posee una filmación del desarrollo de la competencia entre los muchachos. “La cámara registra el momento en que la gente se va cuando se produce el hecho”, reveló Rijo.

Subrayado sin embargo colgó el lunes en su portal una filmación del choque frontal. La alcaldesa comentó por último lo que pasó en las redes sociales . “¿Y las autoridades donde están?” -preguntó una persona. Pero esa misma persona era la que hacía dos semanas antes había escrito algo así en el Facebook: «Gente, alerta, alerta, los inspectores están ubicados en tal lugar. ¡Ojo! ¡Cuídense!»”.