Refuerzan vigilancia por fiestas de Fin de Año

La Intendencia de Montevideo y la Policía anunciaron en las últimas horas que reforzarán la vigilancia en la jornada de mañana para evitar que se repitan los episodios de Malvín durante la tarde del 24.

El lugar que más preocupa es el Mercado del Puerto, en donde habrá presencia policial pero no de inspectores porque allí no se registran cortes de la vía pública al tratarse de peatonales.



En calles de Malvín, donde se produjeron desmanes el lunes pasado, se desplegarán sí móviles policiales e inspectores. “La idea es que no se arme. Si vemos algo irregular, intervendremos”, dijo a El País Franco Pérez, encargado del área del Servicio de Convivencia Departamental.



Hasta el viernes, la comuna no había recibido ninguna solicitud de ningún establecimiento comercial para realizar una fiesta en la vía pública por el cambio de año. “Aunque obviamente que puede suceder que los vecinos pongan una radio y bailen en la mitad de la calle. Hay cuestiones espontáneas que nosotros no podemos controlar”, comentó Pérez.



Lo que se fiscalizará entonces serán instituciones o locales comerciales para que no hagan festejos sin autorización en espacios públicos.



Canelones también controlará. La Intendencia advirtió que fiscalizará el “estricto” cumplimiento de las normas para la realización de fiestas en las zonas cercanas a las playas y en otros puntos del departamento. Destacó que sus objetivos prioritarios serán proteger el derecho al descanso y esparcimiento de los habitantes.

Ómnibus.

Las últimas salidas de ómnibus en Montevideo serán hoy a las 19:30 horas. Mañana no habrá servicio, por conmemorarse el Día del Transportista. Volverán a circular a partir de la medianoche del 2 de enero, en el que se empezará a cobrar el boleto $ 2 más caro.