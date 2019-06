Reconstruyen la muerte de un ladrón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza penal Marcela Vargas hizo lugar al planteo del abogado Diego Durand y levantó las medidas de cierre de fronteras para el comerciante y mecánico que mató a un delincuente dentro de su casa en la madrugada del 29 de abril de 2019. El intruso había cortado la electricidad y la alarma y forzó un portón para ingresar a la propiedad.

El hecho ocurrió en “el 40 Semanas pequeño”, en la zona de Bulevar José Batlle y Ordóñez e Instrucciones.



La fiscal especializada en Homicidios, Mirta Morales, había solicitado una prórroga de las medidas cautelares contra el comerciante.



El jueves 27, se realizó la reconstrucción de la muerte del delincuente.



Durand dijo a El País que la magistrada accedió a su pedido porque el comerciante cumplió con no mudarse de su domicilio, colaboró con la Justicia en todo momento y en la reconstrucción realizada el jueves pasado. “Me llama la atención la posición de la Fiscalía. El relato de mi defendido coincide con los hechos”, dijo Durand.



Y señaló que la Fiscalía cuestiona ese relato y le busca “la coma” o “hace una interpretación” de hechos.



Durand recordó que el muerto tenía tres antecedentes penales, había forzado el portón y se aprestaba a ingresar a la casa. “El ladrón ya había incurrido en un delito de violación de domicilio. ¿El comerciante debía esperar que ingresara a la casa y cometiera otro delito contra su persona, la de su esposa o la de su hija que estaban dentro de la vivienda?”, se preguntó.



Y agregó que su cliente no sabía cuántos eran y disparó al suelo como medida disuasoria, impactando al ladrón.



La Fiscalía considera que antes de absolver al comerciante era necesario establecer si se configura o no la legítima defensa.