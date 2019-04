Recolección de firmas en contra de la ley de bancarización se extiende hasta octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La recolección de firmas para plebiscitar las normas de inclusión financiera continuará hasta octubre con el objetivo de que la ciudadanía se expida en las elecciones municipales del domingo 10 de mayo del próximo año.



Si bien los organizadores de la iniciativa entienden que las firmas necesarias ya fueron recolectadas, se quiere poner cierto margen de seguridad que asegure el llamado a plebiscito. Por esta razón la recolección de firmas continuará hasta octubre.



“Tenemos muchísimas papeletas, no solo en nuestra institución como las que nos entregaron desde Un Solo Uruguay o de distintos actores políticos. Entre ellas las que se contabilizan por estas horas en todos los centros comerciales del país y en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay de Montevideo”, dijo Francisco Alonsopérez, titular de la Cámara Empresarial de Maldonado.

“Tenemos una suposición de acuerdo a esos datos de que estaríamos próximos a las firmas para haberlas entregado ahora. Por un tema netamente de infraestructura y de personal para poder certificar papeleta por papeleta, constituiría un gran riesgo presentar las firmas en esta oportunidad para concurrir con el plebiscito en las elecciones nacionales de octubre próximo”, indicó.

“Esto nos llevó a tomar la decisión respaldados en un informe jurídico del doctor Max Sapolinsky de que perfectamente dentro de seis meses podemos entregar las firmas recolectadas con una mayor tranquilidad y no perder este trabajo por un apuro”, dijo Alonsopérez.



“En lunes se nos venció el plazo. Podríamos haber entregado las papeletas pero sería con una revisión muy por arriba y no tan detallada como la queremos llevar adelante para la depuración de las firmas”, añadió.



“Poner en juego el trabajo de muchos meses por un capricho de llegar ahora para plebiscitar en octubre nos pareció una barbaridad. Por eso optamos de llevarlo adelante para las elecciones de mayo. Ahora tenemos seis meses más de trabajo”, dijo Alonsopérez.

“Pensamos que tenemos las 270 mil firmas necesarias para impulsar el plebiscito. No puedo hacer esta afirmación para expedirme al respecto porque no tengo los elementos. Encima, siguen llegando más papeletas con las firmas. Puede pasar muchas cosas, como que haya firmas repetidas o que la creedencial cívica no coincida. Es mucho el riesgo que estabamos corriendo”, afirmó.



La iniciativa del plebiscito contra la inclusión financiera es una propuesta que fue resuelta por las cámaras empresariales de Maldonado y Rocha presididas por los empresarios José Pereyra y Martín Rodriguez. Para esto fue creada CRECE el acrónimo que identifica a las Cámaras de Comerciantes del Este. Crece luego recibió el apoyo de otras instituciones similares, de partidos políticos y de “Un solo Uruguay”.

Furia.

Los comerciantes descargaron su furia contra el diputado colorado Ope Pasquet por las declaraciones que este legislador realizó contra la iniciativa. Al respecto emitieron un comunicado titulado “Un día un perrito faldero se puso a ladrar”.



“En estos días, debido a nuestra defensa de la libertad de elegir el medio de pago y contra la ley de inclusión financiera obligatoria, que exige al uso de tarjetas y medios electrónicos en beneficio de los bancos y entidades financieras y contra el pueblo, hemos sufrido el agravio, en varios medios capitalinos, del diputado Colorado Ope Pasquet, uno de los actores políticos vinculados a la campaña electoral de Ernesto Talvi”, indicó el comunicado.



“Los promotores de este plebiscito somos actores sociales muy poco conocidos a nivel Nacional, ciudadanos estrechamente vinculados a nuestras pequeñas comunidades que, honorariamente, actuamos por un periodo limitado en nuestras instituciones. Ninguno de nosotros tiene trato personal con el señor Pasquet, ni él con nosotros, pero dice conocer nuestras intenciones en el plebiscito, manifestando que allí hay “Gato encerrado”, enfatizaron.

“Corresponde preguntarnos primero: ¿Qué puede motivar la descalificación de Pasquet? Siempre aceptamos el libre intercambio de ideas. Creemos que, en democracia, uno debe defender con tolerancia lo que piensa pero no debe, siguiendo determinados intereses, generar dudas buscando pisotear al otro.



Sobre todo, en este caso, ya que nos ataca por la redacción de la propuesta a plebiscitar y sus posibles fines, sin saber que dicha redacción no fue elaborada por ninguno de los promotores del plebiscito, sino por el prestigioso constitucionalista Jaime Sapolinski, quien al igual que el diputado, también acompaña la precandidatura de Ernesto Talvi”; afirmó.



“Molestos por el manto de dudas que echó Pasquet sobre nuestras intenciones, nos preocupamos en conocer y entender su posición en este tema, y nos encontramos, efectivamente, con que no había un “Gato Encerrado” como dijo él, sino un “Perrito Faldero”, y así lo llamaremos, indistintamente, a partir de ahora”, añadió.

“Cuando el Parlamento discutía el proyecto, Pasquet se opuso, como nosotros, a la ley de inclusión financiera obligatoria, pero no para defender al pueblo ante esta arbitrariedad, sino porque sus patrones, los bancos y el Sistema Financiero, se veían afectados. En esos días, en el parlamento, el entonces senador planteaba que “se ampliaba enormemen¬te la tarea, la clientela de los bancos y sus servicios, pero no van a poder cobrar. Las leyes de la República no pueden imponerle a persona alguna la prestación de servicios sin la debida contraprestación”.



“Reiteramos: se opuso a la ley, no en defensa del pueblo, sino en defensa de los bancos. Nosotros surgimos de recorridas por las zonas periféricas de nuestras ciudades, observando cómo la desigualdad y el desempleo crecían, viendo con tristeza y dolor cómo crecía el gran comercio y cómo se fundía el pequeño comercio legal, luchando con costos imposibles, ante la competencia desleal del Informal y el gran empresario”, señala el comunicado



“Esta ley cumplirá más de 5 años y estamos enfrentados al lobby del sistema financiero que, de alguna manera, parece tener más representantes en el Parlamento que el pueblo uruguayo. ¿No corresponde preguntarse cuál es la función de un legislador? ¿No sería bueno preguntarse para quién trabaja? ¿No es hora de que rindan cuentas de sus decisiones y de sus argumentos?



"Es cierto que en todos los sistemas hay, lamentablemente, representantes de poderes económicos que presionan, ensucian, deforman y difaman con tal defender a sus patrones. Personajes que no son ni serán jamás auténticos representantes del pueblo, sino Perritos Falderos que, agazapados entre las piernas de sus dueños, reciben alguna señal y, a veces, se animan un poco, y se ponen la ladrar”, finaliza el comunicado.