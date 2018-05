Recluso de Minas buscado por la Policía: “Se les fue la mano con la corrupción”

Sergio Omar Virchez Miraballes, un recluso que está siendo buscado tras no volver de una salida transitoria de la cárcel de Campanero en Minas, envió un video a un canal local con un mensaje a la intendente, Adriana Peña y al jefe de Policía, Eduardo Martínez. También se refirió a la fiscal y la juez de la ciudad.

El preso es parte de una de las familias que se viene enfrentando a tiros con otra. En la tarde de ayer el prófugo, que cuenta con profusos antecedentes penales y que en este último proceso estaba cumpliendo una pena por hurto, se comunicó con “Vivo Noticias de Minas, enviando un video.



“Yo no soy traficante ni asesino. Todos mis antecedentes son por robar. Hace 20 años conocen a mi familia por andar robando en Minas. Señora intendente: yo no sé de dónde conoce a mi familia. A ver dónde tenemos antecedentes por narco. Jefe de Policía: acá no hay ninguna guerra, el problema es que ustedes no dicen la verdad, la corrupción se les fue de las manos. Por eso Minas está así”, afirmó.



Desde febrero hubo cinco homicidios en el marco de una guerra entre dos familias. La jefa comunal reclamó la presencia del Ejército en el patrullaje, dado que algunos barrios de la ciudad están en “estado de guerra”.

Investigan a sicarios que actúan en Minas, San Carlos y Chuy By EL PAIS Investigan a sicarios que actúan en Minas, San Carlos y Chuy MIRA TAMBIÉN Investigan a sicarios que actúan en Minas, San Carlos y Chuy

“Me tuve que ir de la cárcel, lejos de Minas para no me terminaran matando. Mi vida no vale nada ahí. La Policía no me busca porque me fugué, como no me pueden matar, quieren meterme a la cárcel y que me muera ahí adentro. A la señora juez y fiscal: ponga mi nombre en la computadora y fíjese si está mi nombre o el de mi familia, todos los antecedentes son por robar. No somos narcos ni asesinos. Son todos una manga de atrevidos”, dijo el sujeto.