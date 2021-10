Recluso de Libertad tomó de rehenes a dos enfermeros: "Tiene un problema psicológico", dijo González

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un recluso del Penal de Libertad tomó de rehenes a dos enfermeros de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) ayer miércoles, mientras le iban a realizar un chequeo médico, informó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.

"Es una persona privada de libertad muy complicada, que tiene trastornos de todo tipo y color", expresó el jerarca en rueda de prensa. "Es una persona que tiene dos homicidios, intentó matar a otros tantos y va a poder matar a cuantas personas se le pongan enfrente", agregó.



González explicó que al recluso lo llevaron esposado hacia el sector de ASSE ubicado en el fondo del penal y que fue ahí donde tomó de rehenes a los enfermeros y los encerró en un cuarto "mientras hacía una suerte de barricada". "Por el rápido accionar de la Policía se logró que los soltara", dijo.



Consultado respecto a qué pedía el recluso, el director indicó: "Conozco a la persona y no pedía nada normal, porque tiene un problema psicológico", aseguró.



"Esta persona privada de libertad no debería estar presa, no debería estar con ninguna otra persona, no puede convivir con nadie y va a matar a todo aquel que esté en su celda", sentenció y aclaró que actualmente se encuentra aislado.



El jerarca adelantó además que, si bien no es particularmente por este hecho, este jueves mantendrá una reunión con autoridades de ASSE para evaluar la salud en las cárceles, incluyendo la salud mental.



"Este tema es complejo, difícil, porque no es un público fácil de atender, que tiene que tener muchas características de seguridad y vamos a hablar ahora de eso", indicó.



En ese marco se hablará también sobre el chequeo que se espera hacerle a todos los privados de libertad, que fue anunciado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante su interpelación.