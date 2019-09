Ravecca, hijo de Cristina Jones, a quien desapareció a su madre: "Te voy a encontrar"

Luego de que la Justicia formalizó al principal sospechoso por el homicidio de Janice Schroll, la ciudadana estadounidense de 70 años que apareció enterrada en el fondo de su casa en La Esmeralda, este crimen reactivó la investigación de Cristina Jones, la mujer que a sus 78 años desapareció en Punta del Diablo el pasado 16 de junio de 2018. Mañana, el hijo de Jones, el empresario Francisco Ravecca, se reunirá con la fiscal del Chuy Sandra Fleitas, al igual que el fiscal de Rocha Jorge Vaz, para ver cómo sigue el caso a la luz de las similitudes con los últimos días de la ciudadana estadounidense.

El 16 de junio de 2018, Jones fue hasta un almacén en Castillos y después se tomó un taxi para volver a su casa. El conductor del vehículo fue la última persona que supo de ella.



"Si está mirando esa persona que hizo desaparecer a mi madre, lo voy a encontrar... Te voy a encontrar", aseguró este jueves su hijo Francisco Ravecca en diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12).

Si bien reconoció que su madre estaba distanciada de sus hijos y el vínculo no era fluido, quiere saber "dónde está".

Ayer, en entrevista con El País, Ravecca contó que cuando se enteró de la desaparición de su madre llamó a la casa y lo atendió un casero, lo cual le pareció "muy raro" y por eso fueron a Punta del Diablo y presentaron la denuncia.

Según contó Ravecca, esa persona dijo que Jones se había ido de la casa el 16 de junio, pero que después tanto él como su hermana, Carola Ravecca, se enteraron que "un vecino la había escuchado a ella (por Jones) en la casa el 24 de junio".

"El casero primero decía que la había llevado a Paysandú en un auto alquilado, no se acordaba de la marca del auto ni del color ni dónde lo había alquilado. Después cambió la versión y dijo que la había llevado a la parada del ómnibus para que se tomara el ómnibus a Punta del Este", añadió Ravecca.

El hijo de Jones pidió en la policía si podían ir a la casa acompañado por el casero. "Estaba instaladísimo en la casa de mi madre", dijo y agregó: "Cuando llegamos él estaba muy nervioso y ahí fue cuando se empezó a contradecir", señaló.

Según Ravecca sorprenden las coincidencias entre la desaparición de su madre y de Schroll: "En el caso de esta señora se demoró un mes en presentar la denuncia, en nuestro caso fue a las tres semanas. Una señora de 70 años una señora de 78 años. Una señora con mundo americana, mi madre hija de ingleses pero también con mucho mundo, solas, dos personas de unos 35 años que se meten en la casa, se apoderan de la casa. ¿Por qué en el caso de Janice aparece el cuerpo en 24 horas y en el de mi madre no?".

MÁS

Un relato escalofríante

"Mi hermano Alfonso habló con Aquistapace, que apenas lo agarró le dijo: 'Tu mamá está muerta, está enterrada cerca de la casa y tapada con leña'. Otra vidente nos acompañó, fuimos hasta allá, y en el camino empezó a decir: 'Veo a una mujer arrastrando a tu madre por un piso de baldosas grises'. Le dije que el piso de mi madre era de madera. Después me preguntó si tenía cáncer o sufría dolor de estómago, a lo que contesté que no. Llegamos al lugar, nos ponemos a hablar con el vecino y nos dice que su expareja estuvo viviendo en el apartamento de mi madre porque tenía cáncer. Nos quedamos un poco sorprendidos. La vidente entra al cuarto de abajo, siento un grito, voy y miro y... ¡baldosas grises! La mujer me dice: 'A tu madre la mataron en esa cama y la envenenaron'. ¿Dolor de estómago? Coincidencias o no coincidencias, no sé... A esta altura creo que todo lo que me digan y me voy a agarrar a todo lo que me digan para encontrar a mi madre", añadió este jueves en "Desayunos informales".