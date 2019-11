Rapiña a la sucursal de Punta de Rieles del Banco República: detuvieron a un sospechoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este martes detuvieron a uno sospecho de rapiñar este lunes la sucursal de Banco República (BROU) de Punta de Rieles, según informaron a El País fuentes policiales.

Sobre las 17 horas efectivos policiales hicieron un relevamiento de las cámaras de seguridad en las que identificaron un vehículo Hyundai HB20 de color blanco, estacionado sin ocupantes, posiblemente vinculado a este hecho.



El número de chapa no pertenecía a este auto, sino a un Volkswagen Gol, según el cotejo que hicieron las autoridades. Frente a esta situación, comenzaron a vigilar al coche, un hombre se subió al mismo e iniciaron un seguimiento hasta que lograron interceptarlo por la Ruta 8 casi Zanelli.



Cuando fueron a registrar al conductor, este se dio a la fuga a pie. Finalmente fue detenido un hombre de 44 años de nacionalidad peruana. En el interior del coche incautaron un arma de fuego.

Sobre el mediodía de ayer una camioneta marca Renault Oroch de color gris con cinco delincuentes en su interior llegó hasta la puerta del BROU. Del vehículo bajaron tres delincuentes con armas cortas, patearon la puerta e ingresaron a la sucursal. Los otros dos quedaron afuera como “campanas”.



Fuentes del caso dijeron a El País que los delincuentes tenían barba pintada y usaron armas cortas.



Una vez dentro, los delincuentes redujeron a uno de los guardias y le sacaron el arma. Luego tomaron de rehén a una cajera, la golpearon y se llevaron dinero de la entidad bancaria.



El BROU indicó que no revelará la suma que lograron llevarse los delincuentes.



Según fuentes del Ministerio del Interior, la camioneta modelo Oroch no figuraba como robada.



Según dijo una fuente del caso, todavía es muy pronto para decir que son los mismos que asaltaron esa sucursal el 20 de setiembre pasado. En dicha oportunidad, los ladrones tomaron a un guardia de rehén y se llevaron US$ 18.000 y un arma.