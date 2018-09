Radican una demanda civil por el caso de la mansión del sexo

La familia del profesor de inglés Edwar Alexis Vaz Fascioli radicará una demanda civil en los próximos días contra las personas imputadas en la causa que se tramita en el juzgado penal de 4º turno de Maldonado.

Entre los demandantes se encuentran los padres del profesor y los dos hijos que éste tuvo con Lulukhy Moraes, señalada como autora intelectual del asesinato ocurrido en la noche del lunes 9 de julio pasado.

Los demandados serán la propia Lulukhy, también conocida como "Lulú" y como "Bárbara", la actual pareja de ésta, el profesor de artes marciales Mauro, y "Leticia", su "socia de la vida" y ex pareja del ex jefe de gabinete del entonces presidente Carlos Menem. El trío se encuentra en prisión preventiva a espera del juicio que deberá comenzar, si la Fiscalía no solicita una prórroga, el próximo 2 de diciembre.

El abogado Martín Etcheverry, asesor legal de los reclamantes, explicó a El País que la demanda se interpondrá una vez quede definida la designación de un curador que represente los intereses del hijo de la pareja, de 16 años. La demanda será radicada en un juzgado civil de Maldonado previa instancia conciliadora que se cumplirá en otra sede judicial.

La demanda civil es por daños y perjuicios y se reclama un resarcimiento de 450 mil dólares por los daños sufridos por la familia como consecuencia de la muerte de Vaz Fascioli.

Etcheverry sostuvo que una demanda civil es independiente de lo que ocurre con el ámbito penal. "Es algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos con el caso de OJ Simpson, quien fue declarado inocente cuando fue juzgado en el ámbito penal. Caso contrario en el ámbito civil donde fue condenado a resarcir a las familias de su ex esposa y a la amante de ésta, los dos ultimados por OJ Simpson", explicó.

De forma paralela, Etcheverry presentará la demanda por 1:500.000 dólares que iba a radicar tres días antes de que su cliente, Edwar Alexis Vaz Fascioli, fuera ultimado en la puerta de su casa.

Se trata de una demanda civil que busca anular un acuerdo firmado entre Lulukhy y Leticia por el cual la primera le traspasó a la segunda bienes gananciales del matrimonio Vaz Fascioli-Moraes. En su edición del 10 de julio El País reveló la existencia de la demanda preparada por el doctor Etcheverry.

Según el abogado, ambos cónyuges, que se divorciaron en 2016, habían simulado una compraventa de bienes y acciones de una empresa por la referida suma. Entre ellos dos Mercedes Benz, una Toyota Hilux, una Chevrolet Captiva, un apartamento en el edificio Yoo, acciones de una empresa de alquiler de autos y una cifra no precisada de dólares.

Esos bienes fueron puestos a nombre de una amiga de la ex mujer que luego los enajenó. Etcheverry dijo que su cliente había actuado de esa manera para que su ex mujer le dejara ver a su hija. Al día siguiente de publicada esta información la propia Lulukhy se contactó con El País para desmentirla y cuestionar a su ex esposo, que a esa altura tenía tres días muerto.

La mujer se presentó como una víctima de su ex esposo, a quien acusó de prostituirla desde que lo conoció cuando ella tenia 14 años. "Mi ex esposo fue denunciado hace dos años y medio por proxenetismo", explicó la mujer.

"Él nos vivía pidiendo plata. Nos prostituía tanto a mí como a mi amiga. Yo lo conocí cuando era mi profesor de inglés, desde los 14 años vivo con él. Nos amenazó muchísimas veces", contó Lulukhy.