¿Quiénes son los 15 uruguayos buscados por Interpol y por qué tienen pedido de captura?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Abuso sexual, lavado de activos, tráfico de drogas, rapiñas, son algunos de los delitos que por los que actualmente 15 uruguayos están en la lista negra de Interpol y son buscados en todo el mundo según figura en su página web. De algunos de ellos hay fotos de cuando se confeccionó su prontuario judicial, pero otras fueron conseguidas en las causas que se investigan y según lo que establece el protocolo de ser vistos serán detenidos en cualquier puesto migratorio y luego extraditados a Uruguay.



El primero de la lista de Interpol es Jhonny Heber Solís González, un hombre de 43 años que nació en el departamento de Salto y es buscado por el delito de abuso sexual. Es buscado por Argentina.

Luego, sigue Fernando Trindade Sosa, un hombre de 37 años oriundo de Rivera. El pedido de captura es de Uruguay por un delito de rapiña especialmente agravado por el uso de armas y pluri-participación.



Luis Alberto Matínez Gómes tiene 46 años, es de Durazno y es buscado por Brasil por el delito de tráfico internacional de drogas.

Otra uruguaya que es buscada por Interpol es Glidey Dagoberto Otero tiene 71 años y el pedido de captura lo hizo Argentina por un delito de supresión del estado civil de un menor.



Daibel Sebastián Caitano Couste tiene 38 años y es buscado por Uruguay por un delito de asistencia al lavado de activos.

Javier Eduardo Rivero González tiene 36 años y tiene un pedido de captura de Uruguay ante Interpol por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por participación en grupo criminal organizado.



José Pablo González Larrosa tiene 48 años y es buscado por Brasil por robo con agravante.

Pablo David López Rivero tiene 35 años y es buscado por Uruguay acusado de ser el autor de un homicidio muy especialmente agravado.



Daniel Alberto Núñez Acosta tiene 52 años y es buscado por Argentina por un delito de robo.



José María Pérez Bessa tiene 60 años y es buscado también por Argentina, por un delito de corrupción de menores agravado y abuso sexual agravado por el vínculo al tratarse del progenitor de la víctima.



Ruben Alejandro Rodríguez de Armas tiene 40 años y es buscado por Uruguay por un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor. Además, también por dos delitos de rapiña en reiteración real, un delito de copamiento, un delito de homicidio muy especialmente agravado, un delito continuado de privación de libertad muy especialmente agravado y un delito de homicidio muy especialmente agravado en la modalidad de concurso.



Wilson Olimar Goicoa Trievel tiene 57 años y es buscado por Brasil por un delito de tráfico internacional de armas de fuego.



Washington Esteban Correa tiene 49 años y es buscado por Argentina por un delito de abuso sexual agravado.

Néstor Leonel Colman Correa tiene 46 años, nació en Lavalleja y es buscado por Uruguay por un delito de trasporte e importación de sustancias estupefacientes prohibidas.



Pablo Álvaro Muniz Villar tiene 31 años y es buscado por Uruguay por su presunta comisión, en calidad de autor, de dos delitos de rapiña especialmente agravados por la pluriparticipación, el uso de arma de fuego y por cometerse sobre cosas expuestas al público, uno de ellos en grado de tentativa.

¿Y a qué personas busca Uruguay?

Por otra parte, Interpol tiene una lista de personas de diferentes nacionalidades que son buscadas por Uruguay. Coinciden los uruguayos que nombramos anteriormente señalando que eran buscados por nuestro país, pero se le suman varios, también mujeres.



Denny Moreno es un dominicano de 38 años buscado por Uruguay por un delito de secuestro.



Jorge Daniel Damonte es un argentino de 52 años buscado por tráfico de sustancias estupefacientes.



Julie Elizabeth Ravel es una mujer alemana de 65 años buscada por presunto homicidio.



Ursula Frei Frei es de Suiza, tiene 67 años y está en la lista de Interpol por un delito de presunto homicidio.



Miguel Ángel Blanco Cuesta tiene 43 años (no se detalla país de procedencia) y es buscado por tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de transporte.



Santiago Fabián Arrarte Montiel tiene 22 años (no se detalla procedencia) y es buscado por homicidio.



Carlos Alberto Díaz tiene 44 años y es de Argentina, es buscado por ser presunto autor de un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa



María Agustina Magientes tiene 39 años (no se detalla procedencia) y es buscada por presunto delito de apropiación indebida, estafa y lavado de activos.



José Luis Alvarado Urrea tiene 39 años y es mexicano. Es buscado por un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de armas en calidad de co autor y asociación para delinquir en calidad de autores.



Katia Celina Bayardo López tiene 24 años y es de México, es buscada por rapiña especialmente agravada por el uso de armas en calidad de co autora y asociación para delinquir en calidad de autora.

Festus Chinedu Ezeunara tiene 33 años y es de Nigeria, es buscado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de transporte y por la participación en grupo criminal organizado.



Walter David Olmedo Ercila tiene 31 años y es argentino; es buscado por un delito de homicidio especialmente agravado.



Iloi Kappes tiene 48 años, es brasilero y es buscado por tránsito, importación y transporte no autorizado de sustancias estupefacientes.