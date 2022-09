Procesaron 15 personas por operación Maléfica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tanto desde la Justicia como desde el gobierno se destacó el “éxito” de la operación Maléfica. El trabajo policial permitió identificar un laboratorio donde se producían drogas sintéticas, en una primera etapa, y tras 25 allanamientos se pudo dar con los responsables, quienes al momento de ser apresados tenían hachís, LSD, marihuana, BHO (aceite de hachís de butano), tanques de gas butano y armas.

Y luego de las instancias judiciales el miércoles por la noche los 15 detenidos -entre los que se encuentran uruguayos, argentinos, brasileños, alemanes e italianos- fueron procesados con entre 18 meses y tres años y medio de cárcel por el abastecimiento de droga en Paysandú, Colonia, Maldonado y Montevideo.



Sin embargo, este caso dejó instalada la preocupación en el Ministerio del Interior sobre la eventualidad de que Uruguay está pasando a ser un país donde no solo transita la droga sino que desde el que se exporta.



“Pedimos que se extremen los controles para no transformarnos en un país exportador de droga”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ayer en conferencia de prensa al dar a conocer los detalles de la operación.



Uno de los detenidos era propietario de un club cannábico en Montevideo formalmente registrado, desde el cual comercializaba la droga. Es por ello que Heber dijo que se comunicará con las autoridades de la Junta Nacional de Drogas para que “extremen los controles” porque, en el caso de la ma- rihuana “las cantidades son ilegales”.



“No tengo ninguna queja sobre los controles de la Junta Nacional de Drogas. Lo que sí precisamos es la dirección para que la Policía sepa cuáles clubes están legalmente establecidos y cuáles son aquellos que no. De modo tal de que ahí podamos encontrar la prueba de mucha de la sustancia que lamentablemente está saliendo fuera del país”, dijo el ministro del Interior.

Más allá de esto, Heber aseguró que se trató de una “formidable operación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico” que, a lo largo de sus cuatro etapas, terminó con 57 personas condenadas con prisión.

Inédito

La fiscal del caso, Sandra Fleitas, dio detalles de la operación, cuya última etapa fue la cuarta de una extensa investigación.



Para Fleitas el hecho de que se identificara un laboratorio de producción de droga “es algo inédito” en el país.



Seguido, relató que la investigación comenzó hace más de un año y medio luego de que a partir de la condena de involucrados en una rapiña se pudo asociar a los delincuentes con actividades de narcotráfico.



“La particularidad que tiene esta operación es que es una de las investigaciones que nos ha llevado a incautar la mayor cantidad de drogas duras. Ya no hablamos solo de marihuana, sino que estamos hablando del éxtasis, el cristal, el LSD y el aceite de hachís”, dijo la fiscal y agregó que no hay antecedentes en el país de incautar este tipo de laboratorios.



Fleitas afirmó, además, que estas drogas “no son comunes en el mercado nacional” y que “por la cantidad que se incauta es bien claro que no es para el mercado local sino que es también con fines de introducción y de exportación hacia países linderos”.



“Tengo la certeza de que estamos ante grupos criminales que hacen alianzas con grupos de otros lugares. Y estamos ante casos claros de delincuencia transnacional”, concluyó la fiscal.

Un club cannábico formal era parte del “puzzle estratégico”



La fiscal del caso, Sandra Fleitas, detalló la participación que tuvo un club cannábico en la organización delictiva. En conferencia de prensa Fleitas explicó que si bien “los clubes cannábicos pueden tener una determinada cantidad de socios y el cannabis que obtienen es para uso personal, para consumo personal, en ningún momento se puede tener un club cannábico para distribución honerosa, para un amigo, o para ser comercializado”.



Sin embargo, “en el puzzle estratégico” que se configuró tras la investigación realizada en el marco de la operación Maléfica se identificó que “donde estaba uno de los poderes de la organización, había un club cannábico”.

“Y se pudo determinar que no se usaba la sustancia por parte de los socios, sino que se usaba para comercializarla”, sostuvo la fiscal.



En este sentido, agregó que “se pudo determinar que esa persona (el propietario del club cannábico) participaba de tareas de ingreso de la sustancia”.



Fleitas relató que a partir de la producción que se obtenía existían otras “personas allegadas a él (que) producían el aceite de hachís”. “Después, se mandaba personas de nacionalidad brasileña a entrevistarse con eventuales compradores a Brasil, en Río de Janeiro”, agregó.



Por último, la fiscal destacó que el hachís, que fue una de las drogas incautadas, no suele ser comercializada en el país sino que se consume principalmente en África y España.