Prisión preventiva para uno de los barras de Nacional acusado de doble homicidio 

Uno de los hinchas de Nacional que se encontraba detenido desde ayer jueves deberá permanecer con prisión preventiva durante 90 días por un doble homicidio ocurrido el 30 de marzo de este año.



Los otros dos quedaron en libertad pero la fiscal del caso, Mirta Morales, solicitó durante una audiencia que tuvo lugar este viernes que se efectúe el cierre de frontera para evitar que se fuguen del país.



En rueda de prensa Morales indicó que "la investigación hasta el día de hoy nos dio la capacidad de realizar la formalización de una de esas personas con medida privativa de libertad" y para las otras dos "se pidió que se nos dieran medidas (para prohibirles) salir del país por un plazo para poder continuar con la investigación", expresó en rueda de prensa.

Durante la audiencia la fiscal indicó que la prueba concluyente que tenía en su poder era la triangulación de los celulares de estas personas que estaban en la vivienda conjuntamente con las víctimas. "Es para mi un elemento muy objetivo porque es científico, no es que lo sé porque me lo contaron, lo veo científicamente dónde estaban las personas antes de fallecer", indicó.



Sobre los tres hombres detenidos la fiscal indicó que ellos mismos indicaron que trabajan para un club de fútbol si bien indicó que no tiene certeza de que cobren un sueldo ya que no tiene elementos suficientes para comprobarlo. "Pero por ahora no hay nada que vincule esto a ninguna asociación civil deportiva, más allá de la actividad que ellos declaran tener", indicó.



La fiscal indicó además que la línea de los acontecimientos es poco clara. La teoría sobre la que trabaja Morales es que las víctimas se reunieron con el hombre imputado y "algo salió mal" y en determinada hora de la mañana "los ultiman con múltiples disparos de arma de fuego", luego los calcinaron.