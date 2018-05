A prisión autores de dos asesinatos ocurridos el sábado en Ciudad Vieja y Parque Rodó

Dos crímenes ocurridos el sábado pasado en Ciudad Vieja y Parque Rodó fueron aclarados en las últimas horas y sus autores enviados a prisión.



Para el caso de Ciudad Vieja, la Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal Sabrina Flores y dictó 180 días de prisión preventiva para el hombre de 59 años que asesinó a su esposa, Mónica Rosario Señorini (52) en una vivienda ubicada en Maciel y Cerrito, por "un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio".

La mujer era víctima de varios episodios de violencia tanto física como psicológica y que no había radicado la denuncia ya que era amenazada de muerte por su esposo, según las declaraciones de sus hijos.



El hombre mató a la mujer con un revólver calibre 44, corto y si bien en un principio dijo que no recordaba haber manipulado el arma luego indicó que mientras la limpiaba se le disparó.



Flores, en su petitorio, afirma que esta declaración "no condice con la evidencia física recogida en el lugar y relevada fotográficamente".



“El delito de homicidio se produjo en virtud del odio, desprecio y menosprecio contra la víctima por su condición de mujer, y hacen presumir este hecho los incidentes de violencia psicológica relatados por vecinos y familiares de la víctima que precedieron al femicidio de la misma”, indicó la fiscal. Por este motivo, solicitó la formalización del sujeto por “homicidio muy especilamente agravado - femicidio”.

Formalización by ElPaisUy on Scribd

Asesinato en el Parque Rodó.

En el otro hecho policial del sábado pasado, para el hombre que mató de una puñalada a un joven de 27 años tras una discusión a bordo de un ómnibus de Cutcsa, la Justicia dictó 120 días de prisión preventiva por "un delito de homicidio".



El hecho ocurrió cuando un hombre subió al vehículo de la línea 157, en el Parque Rodó, junto a una mujer y una niña menor de edad. Durante el trayecto, según el petitorio del fiscal Juan Gómez, "los otros pasajeros advirtieron hechos inapropiados que fueron desde insultos a la mujer" hasta intentos de besarla a la fuerza.

Además el hombre llevaba a la niña en su falda "y comenzó a manosearla", lo que generó el enojo de varios pasajeros así como del chofer del ómnibus. Finalmente el conductor detuvo la marcha para que se bajara.



Así lo hizo. "En ese momento, cuando el chofer tildó al indagado de pedófilo, otro pasajero bajó y reprochó su conducta", comenzando una pelea con el hombre, quien sacó un cuchillo que llevaba a la altura de la cintura e hirió al joven a la altura de la ingle".



El joven llegó a subir al ómnibus con la ayuda de su pareja. Pero allí cayó y perdió el conocimiento. "A pesar de ser atendido por unidades de emergencia y luego trasladado a la Asociación Española, fallece a los pocos minutos del ingreso".



El agresor se retiró hacia la zona del Parque Rodó, donde fue detenido poco más tarde. Se le incautó el arma con que hirió de muerte al joven y al hablar del crimen ante la Policía, dijo "lo levanté en la hoja".