A prisión mujer en Libertad por maltrato y abuso de sus hijas; el padre está detenido

Una mujer de 40 años fue condenada en Libertad (San José) a siete años de prisión, más penas accesorias, por maltratar a sus hijas de 5, 11 y 12 años y abusar sexualmente de una de ellas. En tanto, su marido, de 43 años, un expolicía que se encontraba prófugo de la Justicia, está detenido y será imputado este lunes, confirmó a El País la fiscal del caso, Cecilia Gutiérrez.

Este caso salió a la luz cuando una de las niñas explicó a sus amigas de la escuela lo que le pasaba. Estas grabaron el relato y se lo mostraron a la maestra, quien acudió al director de la institución y denunció a la Policía.



El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) intervino en el caso y brindó asistencia a las tres niñas, que recibieron atención psicológica y psiquiátrica y posteriormente quedaron al amparo en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), consignó El Observador.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, agregó en diálogo con Al Día 810 (Radio El Espectador) que la jueza de Libertad dispuso el pasado 1° de noviembre medidas cautelares a los adultos, de no acercamiento a sus hijas mientras siguiera la investigación. Además, derivó a las menores a centros del INAU.



"Después se corroboró el abuso a partir de los exámenes médicos que se practicaron", y esto derivó en la condena de la madre. El padre estuvo prófugo y fue detenido este domingo.



Están analizando si hay familiares cercanos que puedan hacerse cargo de las menores, no obstante, Abdala aclaró que "por el momento no se ha detectado ningún referente, pariente o familiar cercano".