A prisión el hombre que intentó violar a repartidora

Un hombre fue formalizado en Dolores, Soriano, por privación de libertad y un delito de abuso sexual tras atacar a una repartidora de una farmacia. La joven fue a entregar un pedido a un cliente y, al llegar a la puerta del lugar, un hombre de 30 años salió de la casa, le apuntó con un arma y la obligó a entrar a la vivienda.

La audiencia culminó sobre la medianoche, y a esa hora la joven continuaba internada en una sala del sanatorio CAMS con fuerte estado de shock.



El hecho, por sus características, generó profunda preocupación entre los vecinos de una comunidad que tiene 18 mil habitantes.



Todo ocurrió en la mañana del jueves, cuando la joven de 25 años cumplía con lo que no suponía para ella más que otro “mandado”. Pero el hombre la retuvo a punta de pistola y la hizo ingresar a su vivienda.



Casi de inmediato la tiró sobre una cama, la maniató con intenciones de abusarla sexualmente y efectuó disparos al aire desde una puerta que da hacia el fondo de la vivienda, en actitud intimidatoria. “En ese momento, la víctima logró correr en dirección contraria hacia la puerta del frente y salió hacia la calle solo con ropa interior y las manos atadas”, informó a El País, la fiscal Eliana Travers.



La joven debió ser asistida por otras personas que pasaban por el lugar y la acompañaron a la seccional a presentar la denuncia correspondiente, antes de trasladarla al centro médico.



El hombre fue detenido en la mañana del viernes luego de una intensa búsqueda.Los Bomberos y la Policía habían concurrido al lugar del hecho, incluso buscaron en un aljibe pero el hombre no estaba.



La fiscal Travers reunió evidencia lograda por los investigadores y eso le permitió reconstruir lo ocurrido.



Con el testimonio del agresor y de varios testigos, además del resultado de una serie de pericias, solicitó la formalización del sujeto por un delito de privación de libertad “en concurrencia fuera de la reiteración real, con un delito de abuso sexual”. La Justicia resolvió como medida cautelar la prisión preventiva del individuo por el término de 120 días, y a medida que avance la investigación se le pueden imputar otros delitos, según dijo la fiscal. El agresor no llegó a consumar la violación; no obstante la fiscal entiende que la nueva normativa al respecto “recoge en sentido amplio nuevas figuras y en este caso se relevó evidencia clara que permitieron imputar al individuo” sentenció Travers. A la audiencia concurrió la madre de la víctima en compañía de su defensa. El imputado posee varios antecedentes penales.