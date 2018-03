Prisión preventiva para el acusado de matar a su exmujer y al policía: no quiso declarar

La Justicia determinó esta mañana la prisión preventiva por el término de 150 días del hombre acusado de matar a su expareja, Olga Costa, y uno de los policías que ejercían su custodia, Fernando Farinha, en un sangriento hecho registrado el pasado jueves en una finca de barrio Umpierre, en el departamento de Salto.



El indagado que fue trasladado en camilla en una ambulancia de ASSE desde el Hospital de Salto hasta la sede penal a las 9 de la mañana y permaneció hasta las 10.30, momento en el que nuevamente fue subido por la parte trasera en la misma camilla y tapándose la cara, queda ahora bajo custodia del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y no se descarta que hoy mismo se lo derive a un centro de reclusión de Montevideo ante el riesgo para su vida que representa en el entorno del centro de reclusión local.



La Jueza de 8º Turno, Lucía Granucci dijo a El País que se concretó la audiencia de formalización a solicitud de la Fiscalía. “El no declaró y se dispuso la medida cautelar a la prisión preventiva”, acotó la magistrada.



Asimismo, Granucci señaló que el acusado Cleomedes Medina, va a ser visto por médico forense debido a su estado de salud que definió como “complicado”, acotando que la preventiva es por 150 días para llegar al juicio oral.



La audiencia se concretó para explicarle al detenido los motivos por el cual estaba siendo investigado, “no expresó querer declarar y no lo hizo”, agregó la magistrada, quien también precisó que por el momento no está previsto realizar la reconstrucción del doble homicidio.



Esta instancia de traslado desde el Hospital de ASSE hasta la sede penal de calle Artigas, se realizó bajo un fuerte operativo policial que incluyó cortes de calles y vallados.



El pasado 8 de marzo Olga y uno de los policías que la custodiaban fueron asesinados por este hombre. El día anterior, la mujer de 44 años había presentado una denuncia por violencia de género contra su expareja, con quien había convivido cuatro años. Fue entonces cuando la Justicia dispuso que recibiera custodia policial. Horas después ocurrió el doble crimen.



INFORMACIÓN ÚTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.