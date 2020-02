"Prendieron fuego hasta los juguetes de mi hijo de 4 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maldad. Esa es la palabra que da vueltas en la mente de Wilson Rostán desde que vio cómo había quedado su casa. Rostán, de 42 años, viajó el fin de semana con su esposa y su hijo de cuatro años desde Ombúes de Lavalle (Colonia) a Fray Bentos para trabajar en un campo.

El lunes cerca de las 16 horas recibió la llamada que lo cambió todo. Su casa estaba en llamas. “Me llamó la Policía para decirme que alguien denunció que estaba ardiendo la casa”, contó Rostán a El País. Cuando llegó a Ombúes de Lavalle vio a varios Bomberos y Policías rodeando su casa que, a esa altura de la tarde, había quedado prácticamente negra. “Todavía había algunas brasas. Llegué y me encontré con todo ese escenario y sin poder hacer nada”, dijo el hombre.



A medida que avanzaba entre las paredes carbonizadas se fue dando cuenta que no se trataba solo de un incendio. Alguien había entrado a robar y luego decidió quemar cada rincón de su hogar. “Me vigilaron la casa, vieron que estaba vacía y se tomaron el tiempo de entrar, robar y prenderla fuego”, explicó Rostán y agregó: “Se tomaron el trabajo de incendiar cada habitación”.

Según su relato, los delincuentes antes de robar y quemar el predio se tomaron el trabajo de abrir los portones de la entrada y esperar a que los dos perros que tiene salieran del lugar. Después entraron a delinquir.



“Han robado alhajas, cuchillos, microondas y cosas que no sé, porque quedó todo incendiado y no puedo saber”, explicó.



La casa tiene dos dormitorios y dos livings. Pero el momento más difícil para el hombre fue cuando entró a la habitación de su hijo. “En el dormitorio de mi hijo que tiene cuatro años también se tomaron el trabajo de abrir el ropero de él, con la ropa de un niño y prenderla fuego. Un niño que es indefenso y le prendieron fuego hasta los juguetes”, contó Wilson con la voz quebrada y agregó: “La indignación e importancia que tengo son tremendas. Es lamentable”.

Rostán, su esposa y su hijo pasaron la noche en la casa de unos amigos y dijo que, entre las cosas faltantes y el incendio, la perdida económica asciende los US$ 20.000.



“Lo único que quiero es que se haga justicia y que los que lo hicieron, paguen”, indicó. Pablo Benítez, vocero de Bomberos, indicó a El País que a las 16 se alertó sobre el desarrollo de un incendio en una finca que no tenía personas dentro.



Una dotación de Bomberos concurrió al lugar y detectó “que se había producido un incendio generalizado en interior de una casa de familia, afectándose en su totalidad”. Benítez indicó, además, que “cómo posible causa (del incendio) no se ha descartado la intencionalidad, ya que está dentro de las posibilidades” y agregó que el “morador denunció faltante de cosas y que el caso está en investigación judicial”.

La noticia generó indignación en Ombúes de Lavalle. Un comerciante de la zona indicó a El País que sintió las sirenas de la Policía cuando ocurrió el incendio. “Es lamentable esto”, dijo el comerciante y agregó que Rostán “es una excelente persona”. “Lo conozco, es cliente mío”, agregó.



El pasado viernes por la noche, según narró el comerciante, se había producido otro robo.



“Vinieron unos hombres de un circo y les robaron las motos que usan para hacer las acrobacias y se sabe que es la barrita de acá, son siempre los mismos, pero como son menores no pasa nada”, dijo y agregó: “Andan de noche, la plaza 1° de Agosto vas de noche y es complicado. A las tres, cuatro de la mañana no podes ni pasar”. El comerciante indicó que, si bien todos se conocen, “anda gente extraña” por la zona.