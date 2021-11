Se precipitó una aeronave casera en un campo próximo a la ruta 27 en Rivera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una avioneta casera que pilotaba un hombre se precipitó este martes de mañana en un campo en Rivera, informó el medio local Sentinela 24 H y confirmó a El País Wilfredo Rodríguez, jefe policial del departamento.

Se trata de una aeronave "muy precaria" elaborada de madera y espuma plast en la que viajaba un hombre, que partió desde el Aeroclub La Lata y cayó a poco de despegar en un campo próximo a la altura del kilómetro 2 de la ruta 27.

De acuerdo a la información primaria, el aficionado que viajaba en la aeronave está lesionado pero su estado de salud no reviste gravedad. Bomberos acudió al lugar para rescatar al hombre que fue trasladado a un centro de salud.



En tanto, la aeronave se "desintegró" cuando cayó. Se estima que no estaba habilitada para volar porque no cuenta con matrícula. Rodríguez descartó que la aeronave estuviera vinculada al narcotráfico.