Policía realizó 37 operativos por fiestas este fin de semana en varios departamentos

El fin de semana se realizaron 37 operativos en fiestas en todo el país. Las Jefaturas de Policía extremaron los controles sobre posibles eventos de este estilo que violan las "disposiciones sanitarias disponibles", según un comunicado del Ministerio del Interior divulgado este lunes.

¿Qué sucedió en los operativos? La Policía exhortó a las personas a que "evitaran las aglomeraciones y notificó a los propietarios de los locales a cumplir con los protocolos sanitarios".



Uno de los departamentos donde se intervino fue en Artigas. Hubo una "reunión bailable" en Bella Unión en la que participaron más de cien personas. En el comunicado se explica que los organizadores no contaban con la habilitación y autorización. Ante este escenario, se evacuó el lugar.



Además, por disposición fiscal, "fueron identificadas y registradas todas las personas que se encontraban en el interior del local, quienes luego fueron autorizadas a retirarse".



¿Qué pasó con el organizador del evento? Fue conducido a la seccional policial, "se le tomó declaración y posteriormente fue puesto el libertad".



El portero de esa fiesta fue formalizado "por la comisión de un delito de hurto agravado en grado de tentativa y se le dispuso como medida cautelar su prisión preventiva por 60 días". A este "se le encontró una computadora" que el dueño de la casa reconoció como de su propiedad.



En el caso de Montevideo, se llevaron a cabo once intervenciones. Luego, en Maldonado hubo nueve y la intendencia de ese departamento clausuró tres locales por no tener la habilitación correspondiente.



Flores fue otro de los departamentos donde la Policía actuó en este sentido: "fueron inspeccionados siete boliches, tres presentaban irregularidades en su funcionamiento".



En Rocha "se realizaron cuatro controles en bares y dos en casas particulares". En Cerro Largo "se intervino en una fiesta privada" y en Colonia en "reuniones en casas de familia" donde se "constató aglomeración de personas".

"Hemos trasladado al presidente una preocupación de mucha gente en todo el país que ha denunciado la realización de muchísimas fiestas, que van en contravención a la emergencia sanitaria", dijo sobre este tema este lunes el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Hemos convenido, así me lo ha pedido el presidente, controlar, fiscalizar y dar cuenta a las intendencias municipales y a la fiscalías correspondientes a los efectos de las sanciones respectivas", añadió el jerarca.

"No es posible que quien organice una fiesta comprometa la situación sanitaria del país. Quien vaya a la fiesta también. Se están organizando a través de grupos de WhatsApp. Acá en Montevideo también. La Dirección de Investigaciones está trabajando en la materia, pero no queremos ese tipo de fiestas. Le pedimos a la población que nos ayude, que tengamos una libertad responsable, que pongamos todo el esfuerzo para mantener los avances que hemos logrado", dijo Larrañaga.



"Desde el Ministerio del Interior enviamos este mensaje muy firme en cuanto al contralor, fiscalización y a la dada de cuenta de impulsar las sanciones que correspondan en función de un interés general que nos importa y nos debe importar a todos los uruguayos en todo el territorio nacional", remató el ministro.