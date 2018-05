Policías se concentrarán en Las Piedras tras el asesinato del agente en Progreso

Luego de que anoche dos delincuentes mataran a un agente policial en Progreso, Canelones, sus compañeros organizan una concentración que se hará la semana que viene.



Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), dijo a El País que hoy están acompañando a la familia de Agustín Gualberto Silva De León, quien se desempeñaba en el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Irán al velorio, que se realizará de 11 a 15 horas en Las Piedras. No será despedido con honores ya que no se encontraba en funciones al momento de su muerte, pero de todas maneras "a veces los honores no te sirven para nada, porque no devuelven la vida", agregó Rodríguez. "Todos los compañeros vamos a estar ahí", dijo.



Para la semana que viene está prevista una concentración: participarán compañeros y familiares del agente asesinado, y la misma se realizará en las inmediaciones de la plaza principal de Las Piedras. Será el jueves 10 de mayo a las 19 horas.



"Más allá de lo que se pueda reclamar en cuestiones cívicas o de seguridad, para nosotros es importante que la gente escuche lo que sufre una familia cuando pasan estas cosas", dijo la presidenta del Sifpom.



El sindicato ya mantuvo conversaciones con el Sindicato Único de Policías del Uruguay (Supu) y también sus integrantes participarán de la concentración de la próxima semana.

El agente De León vivía en Progreso y anoche regresaba a su casa junto a su esposa, en una moto, cuando los homicidas llegaron también en moto y le dispararon. Según informó el Ministerio del Interior los delincuentes se dieron a la fuga y aún no fueron detenidos.