Un policía mata a un joven armado durante un allanamiento en el Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una persona fue abatida por la Policía en la mañana de ayer, durante un allanamiento en una vivienda en el Cerro, informó a El País el fiscal Juan Gómez.

El fiscal, quien llegó al lugar del hecho y luego tomó declaraciones a testigos, informó a El País que la muerte ocurrió cuando al ingresar a una vivienda, como parte de una serie de allanamientos, efectivos de la Guardia Republicana se encontraron con tres personas, una de ellas con un arma, que los apuntó. Uno de los efectivos le disparó dos veces y la persona falleció en el lugar.



El policía se encuentra en libertad aguardando las distintas instancias judiciales.



Según Subrayado, los allanamientos se daban en el marco de la investigación por el secuestro y extorsión de un joven de 28 años, que es hijo de una mujer policía y al que a principios de noviembre lo secuestraron, le cortaron la falange de un dedo y una oreja.

Un mensaje.

Arrancarle una falange de un dedo o una oreja a un adicto deudor o a un delincuente que robó dinero de una “boca” de drogas se transformó en un aviso. Un “mensaje” para otros adictos o integrantes de la banda. En este “negocio” no se juega es el mensaje.



En esta ocasión, la víctima fue un joven de 25 años. Hijo de una policía que estaba en situación de calle desde hace meses. Fue secuestrado el viernes 8 por una banda del Cerro. Los delincuentes le pidieron a la madre la suma de $ 15.000 como rescate informó Subrayado. Primero le enviaron a la madre unas fotos con la falange cortada y luego una oreja. Posteriormente, lo liberaron. No trascendió si la madre pagó o no el rescate solicitado por los delincuentes.



Pero el mensaje de la banda fue claro: no importa el dinero. Importa que otros delincuentes no cometan el error de quedarse con “algún cambio” o que consumidores dejen de pagar sus deudas de drogas.



Los familiares de la víctima del secuestro señalaron que “andaba en malos pasos”, pero no tenía antecedentes penales. Los investigadores sospechan que la banda ya había adoptado prácticas similares a otras víctimas que residen en el Cerro o zonas aledañas, pero no fueron denunciadas.