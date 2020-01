Un policía le disparó a su pareja, al hijo de 13 años y después se quitó la vida

En la madrugada de este viernes un hombre de 30 años le disparó a su pareja de 29 y se quitó la vida en la zona de Barros Blancos, informó Telemundo y confirmó a El País Silvia Blanc, fiscal del caso.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 de la mañana cuando el hombre, que se desempeñaba como policía, llegó a la casa de Barros Blancos y discutió con la mujer que estaba junto con sus dos hijos de 13 y 6 años, este último hijo de ambos.

La mujer salió con sus hijos y se fue a una parada de ómnibus cercana. El hombre la siguió y con su arma de reglamento le disparó tanto a ella como a su hijo más grande. Después se suicidó.

La mujer y el joven fueron asistidos y llevados a centros de salud. Al momento ella se encuentra internada pero fuera de peligro mientras que su hijo debió ser operado por una herida de bala en el tórax.

Actualmente el hombre no tenía una medida cautelar, sin embargo los registros indican que sí la hubo en 2016, informaron a El País fuentes cercanas al caso.



NFORMACIÓN ÚTIL

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.



• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.



• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.



• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.



• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.



• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.



• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.



• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo



• Cambiar las rutinas si te persiguen.



• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía