Policía investiga la salida de la argentina Andrea Panini por Salto

La argentina Andrea Panini, quien estuvo desaparecida ocho días a mediados de junio de este año, salió del país por Salto, cruzó a Concordia y de ahí viajó a Córdoba. Esa es la principal hipótesis de investigación de la Fiscalía y la Policía.

Cerca del mediodía del 10 de junio de este año, Panini salió de su casa ubicada en Remanso de Neptunia. Encima de la mesa dejó dos celulares y el rastreador que llevaba por un caso de violencia doméstica vinculado con el padre de su hijo entonces de 11 años.



Antes de partir, Andrea habló con un vecino que construyó una cabaña de madera al fondo de su casa. En la conversación, la joven le pidió al vecino que cuidara a su hijo por un rato.



Andrea se subió a una bicicleta. Le llevó pocos minutos recorrer las pocas cuadras que separan su casa del peaje del arroyo Pando. Dejó la bicicleta atada con un candado. Luego se subió a un ómnibus en dirección a Atlántida.

Eran las 13:00 horas cuando Andrea ingresó a un hipermercado de Atlántida y se dirigió a un local de cobranzas. La joven cobró un giro de 4.000 pesos argentinos que equivalían a unos $ 1.800. El dinero había sido enviado por amigos argentinos que tomaban clase de yoga con Andrea. Pero ese no fue el único dinero que recibió Panini. Seis días antes había cobrado otro giro con $ 2.000 en un local de pagos de Tres Cruces.



Andrea salió del hipermercado y dobló a la izquierda. Caminó una veintena de metros por la Calle 2. Dejó atrás a una estación de servicios. Eso fue lo último que se supo en aquel momento.

Policías de Canelones y de Interpol la buscaron en varios puntos de la costa sin éxito. A partir de ahí los rumores obligaron a la Policía a ir a varios puntos de la costa uruguaya. Testigos dijeron que la habían visto en un comercio ubicado en San Luis. Otros que la observaron caminando por la rotonda de entrada de Rocha.

Ocho días después de haberse ido de su casa, Andrea Panini apareció con vida en Córdoba.



La salida de Andrea de Uruguay era una incógnita para la Policía. Investigadores de Interpol revisaron todas las cámaras ubicadas en Tres Cruces, pero no lograron identificarla.



Según supo El País de dos fuentes del caso, la Fiscalía y la Policía de Atlántida investigan la salida de Panini de Uruguay por tierra.



Las fuentes mencionaron que se indaga que, en las afueras de Atlántida, la joven subió a un ómnibus interdepartamental que circulaba por la Ruta Interbalnearia en dirección a la terminal de Tres Cruces.

Según la hipótesis de la Policía, Panini abordó en la terminal un ómnibus hacia Salto y luego cruzó a la ciudad argentina de Concordia sin problemas, ya que no había ningún pedido de detención para la joven. Desde Concordia, la joven se dirigió a Córdoba.



La investigación sobre la desaparición de Panini no se cerró. No es el única. En la Fiscalía de Atlántida hay por lo menos cuatro causas penales que deberá afrontar Panini si regresa a Uruguay. Estos expedientes tienen que ver con su salida del país dejando su hijo bajo el cuidado de un vecino; haberse sacado un rastreador ordenado por la Justicia y denuncias presentada por su expareja por violencia doméstica y por terceros cuyo motivo no trascendió aún. Es que esos expedientes fueron declarados en reserva por la exfiscal de Atlántida, Mirna Busich, hoy fiscal de la Ciudad de la Costa.



Al frente de la investigación se encuentra la fiscal Eliana Travers, quien estudia nuevas evidencias que llegaron a la Fiscalía.

En la Justicia de Familia, hay seis expedientes sobre Andrea Panini, su expareja y su hijo. Refieren a denuncias cruzadas entre Andrea y su pareja por violencia doméstica y requerimientos de pensión alimenticia. Poco después de la desaparición de la joven, la Justicia de Familia resolvió el niño dejara de vivir con el vecino y pasara a estar bajo el cuidado con los abuelos paternos. Con el pasar de los meses, la Justicia levantó las restricciones de visitas al padre y ambos se ven los fines de semana.