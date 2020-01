Policía investiga pelea entre decenas de jóvenes a la salida de un boliche en Piriápolis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía de Maldonado investiga junto con la Fiscalía una pelea entre varios jóvenes a la salida del local bailable La Rinconada, ubicado en Piriápolis, que fue captada en un video difundido a través de redes sociales, confirmó a El País el vocero de la jefatura de ese departamento Joe López.

El caso se investiga aunque no se realizó ninguna denuncia en la seccional de Piriápolis y por tanto la Policía no actuó ya que no tomó conocimiento en el momento del hecho, confirmó López. Sin embargo ahora se trabaja en base al video difundido y a las cámaras que hay en el lugar para dar con los responsables, agregó.

Descontrol en Piriápolis, a la salida de un boliche. Este video ya es viral en redes y muestra al final la llegada de efectivos de Prefectura para tratar de controlar la situación. pic.twitter.com/kGRZwQSsFm — Leo Sarro Press (@leosarro) January 27, 2020

En las imágenes se puede ver el momento en que una decena de jóvenes se golpean entre ellos mientras otros intentan separarlos. Incluso se puede ver a un hombre con heridas en la cara que es sacado del lugar a rastras.

Si bien en el video se puede escuchar a uno de los presentes que grita "¡vamo' la Argentina, pariente!" así como "estos son los rugbiers", López indicó que no se pueden determinar las nacionalidades de los involucrados ya que hasta el momento no se realizaron detenciones.