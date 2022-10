La Policía detuvo al “rapiñero de Pocitos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hombre de 35 años conocido como el “rapiñero de Pocitos” fue detenido por la Policía de Montevideo mientras circulaba por la calle La Paz esquina Defensa.

Sobre el sospechoso de cometer 10 rapiñas y un hurto agravado, regía una orden de detención solicitada por el fiscal Rodrigo Morosoli. Producto de esta, equipos de la Dirección de Hechos Complejos montaron guardias en diferentes zonas de Montevideo para dar con su paradero. Cuando finalmente lograron encontrarlo, comenzó una persecución que culminó con el delincuente declarando en Fiscalía.



Según declararon fuentes de este organismo, ayer se realizó el control de detención y se trabaja para formalizar al delincuente en el día de hoy.

El caso del “rapiñero de Pocitos” generó polémica, porque antes de los últimos dos delitos de la decena que cometió, este fue liberado por Fiscalía. La liberación se dio el pasado viernes, luego de que el delincuente llegara a la oficina de la fiscal de flagrancia de 4° turno, Brenda Puppo, por una tentativa de rapiña en una farmacia de Avenida Brasil y 26 de marzo.



Puppo analizó el caso y con su independencia técnica definió que no existían pruebas para aprisionar al acusado, ni una orden previa de detención que lo requiriera. Estas consideraciones no tomaron en cuenta la investigación que realizaba previamente el fiscal Morosoli sobre las otras 8 rapiñas.



La decisión generó malestar en autoridades del Ministerio del Interior, ya que entendieron que librar al hombre de 35 años podría generar que continuara delinquiendo, como sucedió.



La situación llevó a que el pasado viernes, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, informara sobre lo sucedido al fiscal de Corte, Juan Gómez.

Consultado sobre el caso por El País, Gómez señaló que no le corresponde hacer una valoración sobre el accionar de Puppo ni en cuanto a su resolución. Pero sí consideró que “hablar de malestar, cuando semanalmente se producen reuniones para coordinar el trabajo, es por lo menos una exageración”.



Fuera de esto, Gómez explicó que el delincuente el viernes fue detenido por una tentativa de hurto, que Puppo entendió que no existía delito y que por eso decidió liberarlo.



“Para tomar en cuenta las rapiñas anteriores por las que se investigaba al sospechoso, de las que no tenía conocimiento además, (Puppo) tendría que haber tenido una orden previa de detención”, añadió el fiscal de Corte.