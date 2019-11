Policía detuvo a hombre investigado por abusos a menores en guardería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre que es investigado por presuntos abusos sexuales hacia niños fue detenido ayer en Paso Molino. Cuando la policía llegó a su casa, donde funcionaba una guardería, se produjeron una serie de incidentes, informó Subrayado de canal 10.

El hombre salió esposado y en ese momento varios vecinos, que esperaban afuera comenzaron a gritar e intentaron agredir al detenido cuando era conducido hasta el vehículo policía. Fue necesario que participaran más efectivos policiales durante la detención para evitar incidentes mayores.



La fiscal Sylvia Lovesio, a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, se encuentra investigando una serie de denuncias de abuso sexual infantil contra una pareja que cuidaba niños en una casa del barrio Paso Molino.



El pasado miércoles, Lovesio dijo a El País que las denuncias -son tres las madres que denuncian situaciones presuntamente ocurridas a siete niños de entre cuatro y siete años- se realizaron el lunes de esta semana. Ahora, añadió la fiscal, se está a la espera de los informes de un equipo multidisciplinario.



Además, también se pidieron registros a los centros de salud que atendieron a los niños en su momento. “Hoy (por el miércoles) vamos a empezar a citar a los denunciantes”, comentó Lovesio.

Además de asegurar que los niños fueron abusados sexualmente, los padres denuncian golpes y maltratos físicos por parte de los responsables del lugar -la fiscal no precisó si contaba con autorización para funcionar o no-. Subrayado compartió el martes el testimonio de una pareja -María Noel y Walter- que hace dos años atrás ya había denunciado al mismo centro también por abuso sexual.



“Diez días previo a contarme qué era lo que le pasaba en la guardería, el padre la dejaba ahí y se ponía a llorar”, dijo la madre. “Manifestaba como que no se quería quedar. Un día de noche me contó lo que le estaba pasando, que la pareja de la cuidadora le tocaba las partes íntimas y le hacía cosas que ella no quería. Fuimos a la comisaría, pero nos dijeron que tenía que verla el médico primero. Hicimos la denuncia”, agregó.



En tanto, el padre contó que realizaron la denuncia ante la Seccional 19 en ese momento pero que “quedó en la nada”.