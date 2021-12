Policía despliega hoy operativos preventivos; buscan dar seguridad en zonas comerciales antes de la Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior ordenó a la Policía la instrumentación de operativos policiales preventivos en todo el país para brindar seguridad a aquellas personas que salgan a comprar regalos previo a los festejos de Navidad.

“Se harán operativos en zonas comerciales de Montevideo y en distintas partes del país. También se realizarán despliegues de Policía Caminera y de Tránsito”, manifestó a El País el director de Convivencia Ciudadana de la cartera, Santiago González.



En Montevideo, la Jefatura de Policía diseñó operativos de seguridad en zonas comerciales como La Unión, Colón y Paso Molino. El plan contará con 400 policías capitalinos.



Una fuente policial dijo a El País que en los operativos también participarán efectivos de particular de las direcciones de Investigaciones, Inteligencia, Crimen Organizado y Antidrogas. Esas unidades se desplegarán hoy en apoyo al programa diseñado por el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, según la fuente.

Los policías de particular se desplegarán en los barrios costeros y en particular en la rambla para evitar desmanes. Hace dos años, grupos de jóvenes provenientes de Malvín Norte vandalizaron autos y apedrearon viviendas. Al año siguiente, la Policía armó un plan preventivo y los desmanes no se repitieron.



“El objetivo de los planes preventivos es que los uruguayos puedan celebrar la Navidad en paz”, explicó González.