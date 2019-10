Policía de Cerro Largo y Brasil buscan a una pareja desaparecida desde el lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Policía de Cerro Largo junto con la Policía de Brasil buscan a una pareja que fue vista por última vez el lunes de esta semana cerca del mediodía. Se trata de una joven de 19 años y un hombre de 25, padres de dos niñas de tres y cuatro años.

"Estamos trabajando con las autoridades brasileñas, con la Policía Civil y la Policía Militar también en virtud de que alguna información indicaría que podrían haber sido vistos en la ciudad de Arroyo Grande, una ciudad cercana a 20 o 30 minutos de la frontera", indicó a Telemundo Richard Lima, coordinador general de Jefatura de Cerro Largo.



"Hemos recibido muy buenas respuestas por parte de las autoridades brasileñas", agregó el vocero.



La joven no vivía con su esposo desde hace aproximadamente dos meses, cuando él le dijo que se tenía que ir ya que no podía mantenerla a ella y a las hijas, contó su madre a El País. A partir de ese momento la joven se mudó a la casa de sus padres donde permaneció hasta el momento de su desaparición.



La última persona que vio a la joven fue su hermana, tres años mayor, que la acompañó al jardín de infantes donde dejaron a sus hijos. "Después ella me pidió que la dejara en una equina y la dejé porque ella siempre va a la casa de alguna amiga por ahí", indicó a El País.



Era normal que la joven se quedara por la zona para recorrer o visitar amigas, lo que no era normal era que después no se presentara a la salida del jardín. "Llegó el horario de ir a levantar a los niños y me preocupé porque ella no estaba ahí", contó su hermana.



Pasaron las horas y no aparecía así que a la mañana siguiente, después de varios intentos para comunicarse con ella y de mandar mensajes a sus conocidos, decidió ir al trabajo de la pareja de su hermana.



El patrón le contó que la última vez que lo había visto había sido el lunes, cuando cerca del mediodía había salido a almorzar pero no había vuelto. "Me preocupé más aún porque habían desaparecido a la misma hora, el mismo día".



Decidió ir a la casa de la madre de él quien le confirmó que, si bien no lo había visto, antes había pasado a pedirle plata.



En el cuarto de la joven sus cosas están todas, la ropa permanece y nada da a entender que se hayan fugado. "Si hubiera querido irse le hubiera dicho a su hermana que si no llegaba en hora que le levantara a las hijas del jardín", opinó la madre.



La moto del hombre fue encontrada en Arroyo Grande y varias personas se comunicaron con la familia de la joven para decirles que lo habían visto por esa zona, pero no a ella.



Esta misma información fue corroborada por Lima: "El vehículo fue ubicado en Arroyo Grande. Después hay otros detalles de la investigación que, por ahora, preferimos mantenerlos en reserva".



Esta tarde la familia realizará una búsqueda cerca de la Laguna Merín, donde piensan que puede estar ella por información que manejan, si bien nadie les informó que la hayan visto por el lugar.